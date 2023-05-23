Однако! – Греф заявил, что перспективы экономического роста в Китае выше, чем в США или ЕС

Герман Греф, глава Сбербанка, заявил, что Китай предлагает больше экономических возможностей, чем Европейский Союз или США. По его словам, это отчасти объясняется тем, что китайская экономика основана на инвестициях.

«В структуре ВВП Китая гораздо больше инвестиций — порядка 40%,— чем в США или Европе, там этот показатель — около 20%. Поэтому производственные мощности можно наращивать в стране более высокими темпами», – отметил Греф.

Чиновник подчеркнул, что значительные средства инвестируются в искусственный интеллект и зеленую энергетику, которые он назвал “наиболее перспективными областями экономики”. По словам Грефа, на экономику страны также повлияло ее открытие после вспышки КОВИД-19, что привело к росту бизнеса.

В 2020 году Китай был основным торговым партнером для более чем 50 стран, включая Юго-Восточную Азию. Это особенно важно во время кризисов, как, например, в 2008 году, когда китайская экономика росла, несмотря на глобальную рецессию. Сбалансированная макроэкономическая стратегия Китая всегда будет важным стабилизатором для мировой экономической системы.

В первом квартале 2023 года экономика Китая вырастет на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. МВФ ожидает, что темпы роста экономики КНР в этом году составят 5,2%, а затем замедлятся до 4,5% в 2024 году.