 

Однако! – Греф заявил, что перспективы экономического роста в Китае выше, чем в США или ЕС

23.05.2023, 12:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Герман Греф, глава Сбербанка, заявил, что Китай предлагает больше экономических возможностей, чем Европейский Союз или США. По его словам, это отчасти объясняется тем, что китайская экономика основана на инвестициях.

«В структуре ВВП Китая гораздо больше инвестиций — порядка 40%,— чем в США или Европе, там этот показатель — около 20%. Поэтому производственные мощности можно наращивать в стране более высокими темпами», – отметил Греф.

Чиновник подчеркнул, что значительные средства инвестируются в искусственный интеллект и зеленую энергетику, которые он назвал “наиболее перспективными областями экономики”. По словам Грефа, на экономику страны также повлияло ее открытие после вспышки КОВИД-19, что привело к росту бизнеса.

В 2020 году Китай был основным торговым партнером для более чем 50 стран, включая Юго-Восточную Азию. Это особенно важно во время кризисов, как, например, в 2008 году, когда китайская экономика росла, несмотря на глобальную рецессию. Сбалансированная макроэкономическая стратегия Китая всегда будет важным стабилизатором для мировой экономической системы.

В первом квартале 2023 года экономика Китая вырастет на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. МВФ ожидает, что темпы роста экономики КНР в этом году составят 5,2%, а затем замедлятся до 4,5% в 2024 году.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.06.22 / В администрации Байдена тема конфискации активов Центробанка России вызывает споры

28.06.21 / Даже уши нужно намазать. Как правильно использовать солнцезащитный крем

27.05.22 / Мнение: Рейтинг по-российски

13.05.23 / Хром, абстракция, шербет: особенности зеленого маникюра, который обещает стать самым модным нейл-артом лета

14.07.20 / В вечернем платье и медицинской маске: королева Летиция на гала-вечере для журналистов

03.06.21 / Женщина без возраста: модный блогер и мать взрослых детей вдохновляет своими стильными образами

08.02.21 / Чтобы сохранить миллиарды, надо договориться с коммунистами

22.06.21 / Московских антипрививочников изолируют на стадионе «Лужники»

10.03.23 / Скандалы: Сможет ли Lerchek выплатить ФНС 300 млн

11.06.22 / ABC News – «жить становится всё тяжелее» — инфляция в США достигла 40-летнего максимума

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика