Zа Vойну: Петкевичу дали 16 лет

Петкевичу дали 16 лет

Гражданин Украины Петкевич, ранее задержанный сотрудниками ФСБ, получил 16 лет тюрьмы строгого режима за деятельность в интересах украинских спецслужб на территории РФ. Помимо прочего, Петкевич собирал информацию о работе российского ВПК, а также занимался вербовкой работников оборонных предприятий в интересах украинских спецслужб. Также собирал информацию о перемещениях российских войск и передавал ее на Украину.

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