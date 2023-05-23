Zа Vойну: Петкевичу дали 16 лет
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Петкевичу дали 16 лет
Гражданин Украины Петкевич, ранее задержанный сотрудниками ФСБ, получил 16 лет тюрьмы строгого режима за деятельность в интересах украинских спецслужб на территории РФ. Помимо прочего, Петкевич собирал информацию о работе российского ВПК, а также занимался вербовкой работников оборонных предприятий в интересах украинских спецслужб. Также собирал информацию о перемещениях российских войск и передавал ее на Украину.
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Источник: Colonel Cassad
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