Жители Крыма и Краснодарского края получат «южные выплаты»

Резко меняющаяся за последние десятилетия климатическая обстановка в регионах России вынудила правительство прибегнуть к дополнительным мерам социального стимулирования субъектов федерации.

Начиная с 1 сентября 2023 года, выплаты в размере 10-20% от зарплаты смогут получить жители Крыма и Краснодарского края.

Премьер-министр Михаил Мишустин напомнил, что температура в этих регионах значительно превышает средний показатель по стране, поэтому проживание в них создаёт жителям особые трудности.

– Люди не по своей прихоти лишены зимних радостей, а летом – наоборот изнывают от жары. Фактически у них такие же проблемы, как у жителей Крайнего Севера, – сказал он.

Особо отметил сложности для проживания россиян на юге стране министр труда Антон Котяков.

– Работать в сорокаградусную жару просто невыносимо, если речь идёт о сезоне, длящемся 3-4 месяца. После окончания сезона – наоборот наблюдается дефицит занятости населения. Поэтому жителям российского юга необходимы дополнительные меры социальной поддержки, – заявил глава ведомства.

Постановлением правительства в законодательство вводится определение «Крайний Юг». Жители этих территорий смогут получить дополнительные выплаты согласно коэффициенту южности, рассчитываемого по географическим координатам населённых пунктов – жители Северного Крыма и северных районов Кубани могут рассчитывать на надбавку 10%, больше всех (20%) получат жители Сочи. Также южане смогут досрочно выйти на пенсию – женщины в 55 лет, мужчины – в 60 лет.

—