 

Перенесла удар: старшая сестра выхаживает Диану Гурцкая перед похоронами мужа

23.05.2023, 11:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Незрячая от рождения Диана Гурцкая была младшим, четвертым ребенком в многодетной семье мегрелов Гуды и Заиры Гурцкая. У нее есть два брата – Джамбул и Роберт (продюсер Дианы) и сестра Элисо. “Сейчас мои братья и сестра живут в Москве: Роберт — мой продюсер, Джамбул — бизнесмен, оба окончили Тюменский университет, а Элисо занимается своей семьей…”, – рассказывала певица журналистам.

Именно Элисо и Роберту надо было сообщить Диане, что она стала вдовой, поддержать, оказавшись рядом в трудную минуту. “Это был страшный удар для Дианы, – рассказала актриса и певица Алена Кравец, которая часто пересекалась с коллегой на съемках . – Ведь Петя был ее миром, ее вселенной. Она кричала так, что могли лопнуть барабанные перепонки. Сегодня все готовят Дианочку к самому страшному и тяжелому дню – завтрашнему прощанию с любимым мужем. Я слышала, что похороны хотят сделать закрытыми, потому что брат певицы Роберт очень не хочет посторонних, зевак, камер. Он очень переживает за состояние сестры, которая едва стоит на ногах. Поэтому не знаю, смогу ли я проститься с Петром, которого хорошо знала”.

Напомним,
20 мая замминистра образования Петр Кучеренко летел в составе делегации из рабочей командировки с Кубы, но почувствовал сильное недомогание в самолете. Бортпроводники пытались помочь мужу знаменитой певицы. Но в итоге борт с мужем Гурцкая по решению командира экстренно приземлился в Минеральных водах. Местные врачи сразу поднялись в самолет и делали все возможное, чтобы спасти 46-летнего важного пассажира, но их старания оказались тщетными.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.07.20 / Жители Грузии начали протест против карантина по коронавирусу

27.05.21 / Глава Минпросвещения не исключил перевод рядя элементов ЕГЭ в дистанционный формат

08.09.21 / “А почему Подкопаева всегда рядом на всех праздниках?” Министр спорта назвал причины отсутствия Баюл на Дне Независимости

03.11.20 / Тимошенко заявила о начале «настоящего террора» на Украине

22.05.21 / Путин отметил вклад академика Сахарова в обороноспособность и нацбезопасность страны

24.02.22 / Земан призвал отключить Россию от SWIFT

28.07.21 / Байден назвал Россию и Китай возможными «смертельными соперниками» США

18.08.21 / Названа дата, когда водителям при покупке ОСАГО не потребуется техосмотр

22.02.22 / Стоимость нефти Brent превысила 97 долларов впервые с 2014 года

20.11.21 / Лидеры Азербайджана и Армении согласились встретиться на фоне обострения конфликта на границе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика