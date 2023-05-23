Путин поручил утвердить лимит в $1 млрд при покупке валюты для сделок за рубежом

Президент Владимир Путин установил лимит в 1 миллиард долларов в месяц для российских резидентов, желающих зачислить средства на зарубежные счета. Такое поручение дано как Банку России, так и российскому правительству. Ожидается, что оно будет выполнено к 1 июня. Путин также поручил утвердить случаи, когда это ограничение не применяется.

Деньги, зачисленные на счета за рубежом, должны использоваться только в разрешенных операциях, а сделки должна одобрить правительственная комиссия по иностранным инвестициям.

На данный момент закон предоставляет резидентам право покупать иностранную валюту на российском валютном рынке в порядке и на цели, определяемые Центральным банком. Также возможны прямые сделки между банками по покупке или продаже иностранной валюты.

В марте 2022 года РФ введет временные ограничения на выход иностранных компаний из российских активов. Также под ограничения попадают операции с долями уставного капитала в обществах с ограниченной ответственностью.

Президент РФ в декабре уполномочил правительство выдавать временные разрешения на операции лиц, подпадающих под российские контрсанкции. Выдачей разрешений на операции резидентов с лицами из недружественных стран, а также на валютные операции занимается подкомиссия при Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Министр финансов Антон Силуанов является ее главой.