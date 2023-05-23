В Госдуме предложили запретить въезд польских грузовиков в Россию

В Госдуму внесен проект обращения к правительству страны с предложением запретить использование польских грузовиков на российской территории в связи с антироссийской политикой Польши. Документ можно найти в электронной базе данных Государственной Думы. Он был подготовлен Комитетом по транспорту и развитию.

В-первые об этих мерах объявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В обращении предлагается допустить движение польских грузовиков «в целях совершения перецепки прицепов или полуприцепов либо перегрузки товаров на транспорт российских перевозчиков».

В обращении в качестве примера антироссийской политики Польши приводится захват 29 апреля здания школы, принадлежащего посольству РФ в Варшаве. Тогда польские власти официально объяснили, что блокировка здания была объяснена тем, что РФ занимает некотрые здания в стране незаконно.

Вячеслав Володин заявил 21 мая, что Польша может потерять 8,5 млрд евро в случае принятия данного обращения. Политик также утверждает, что 2 000 польских транспортных компаний с более чем 20000 водителями могут из-за этого обанкротиться.