На Госуслугах появится возможность получить статус иностранного агента

С 1 июня граждане России смогут самостоятельно получить статус иностранного агента при помощи портала «Госуслуги».

О скором запуске нового сервиса сообщили представители Минцифры в Telegram-канале. Форма заявления, позволяющая присвоить себе статус иностранного агента, появится на сайте «Госуслуги» в разделе «Прочее».

– Каждый, кто получает финансирование из-за рубежа или чувствует на себе иностранное влияние, сможет, не дожидаясь решения министерства юстиции, получить статус иностранного агента, – разъясняет заместитель министра юстиции Андрей Добряков. – Для таких сознательных граждан в законе будут предусмотрены более мягкие меры. Например, штрафы за неумышленное нарушение закона об иностранных агентах можно будет заплатить с 50-процентной скидкой.

Раньше гражданам приходилось ежедневно проверять на сайте Миниюста, теперь же все, кто находится в зоне риска, смогут сэкономить время на этих проверках, получив статус досрочно. Нововведение сократит нагрузку на сотрудников министерства.

– В современных реалиях им приходится проверять чуть ли не каждого. Будет здорово, если хотя бы часть иностранных агентов сами сообщат о себе, – добавил замминистра.

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