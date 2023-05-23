 

В Новосибирске мужчина в военной форме с эмблемами ЧВК “Вагнер” изнасиловал двух школьниц

23.05.2023, 8:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Мужчина в военной форме изнасиловал двух детей. Об этом сообщает “Царьград”.

Он подошел к ним возле образовательного учреждения и приказал следовать за ним, отметив, что если они будут сопротивляться, то достанет пистолет и гранаты, пишет ОСН.

По словам пострадавших, на шевроне насильника был череп. Личность мужчины уже установили, как пишет VSE42.RU.

Сотрудники полиции задержали 42-летнего Сергея Ш. После задержания мужчина признался в содеянном и даже показал, куда конкретно отвел девочек. Теперь ему грозит срок – до 20 лет колонии.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.12.21 / “Красотка”, “Очаровательная”. Певица Grosu показала грудь в глубоком декольте

26.04.21 / Кива: Для чего мне быть ученым? Чтобы руководить страной. Видео

19.11.21 / Новый министр обороны Украины счел главной задачей сотрудничество с США

15.03.21 / Правительство анонсировало третий этап программы туристического кешбэка

01.12.20 / Эксперт объяснил возникшие у космонавта-новичка проблемы с нижним бельем

25.08.21 / Суд отменил региональный статус русского языка в Днепропетровской области

15.08.22 / Кличко рассказал об угрозах из офиса Зеленского

01.03.21 / Навальный будет сидеть в колонии “красной зоны”. Заключенные там живут в бараках, их постоянно запугивают

27.06.20 / Херсонская ОГА ответила журналистам, которые бойкотировали визит Зеленского

15.02.21 / Минобразования запустило подготовительные курсы для выпускников школ со временно оккупированных территорий

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика