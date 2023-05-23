Скоро – на пляж: модные дизайны педикюра лета, которые идеально подходят для загорелых пальчиков

Приближается пляжный сезон. Перед его наступлением очень важно позаботиться о красоте ступней. Это включает в себя не только уход за за кожей ног, но и выбор цвета педикюра. Летом на кожу ложится загар, и она приобретает более смуглый оттенок. Поэтому с ней сочетаются далеко не все виды нейл-арта. В статье мы приведем модные дизайны педикюра лета, которые идеально подходят для загорелых пальчиков.

Леопардовый принт с черным

Животные принты будут очень популярны летом 2023 года. Попробуйте сочетать дизайн “под леопарда” с однотонным черным лаком. У вас получится сдержанный, но привлекательный нейл-арт, который красиво выглядит на фоне загоревшей кожи.

Животный принт с оранжевым

Если вы любите более яркие и смелые цвета, чем черный, то скомбинируйте животный принт с однотонным оранжевым покрытием. Этот тон хорошо сочетается с загаром. Вы можете выбрать как леопардовый принт, так и рисунок, похожий на кожу рептилии.

Под зебру

Зебровый принт состоит из белых и черных полосок. Он выглядит смело, но не слишком броско, так как включает в себя нейтральные оттенки. Этот дизайн хорошо сочетается с разными видами летней обуви и одежды.

Чешуйки

Дизайн ногтей на фото ниже имитирует чешуйки. Он включает в себя разные оттенки синего, бирюзового и зеленого цвета. Он сам по себе выглядит очень нарядно и эффектно. Но особенно красиво такой нейл-арт выделяется на смуглой коже.

Надписи

Этот педикюр напоминает старинные письмена, состоящие из загадочных символов. Он довольно сложен в выполнении, поэтому его следует делать только в салоне у квалифицированного мастера.

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Сочетание приглушенного красного и синего цвета выглядит очень эффектно. Эта одна из самых запоминающихся и необычных идей летнего педикюра.

Черный кит на желтом фоне

Вы можете покрасить все ногти на ногах в бледно-желтый цвет, а на одном из них сделать рисунок в виде кита черного цвета. У вас получится элегантный и минималистичный дизайн.

Такой педикюр вы можете легко создать самостоятельно. Если вам трудно рисовать, то используйте наклейку в форме кита.

Градиентные сиреневые и оранжевые детали

Этот дизайн педикюра выглядит очень оригинально и нежно. Сиреневые и оранжевые детали на пастельном фоне создают эффект градиента. Вы можете украсить ими ноготь на большом пальце ноги.

Зеленый градиент

Зеленый педикюр с градиентом отлично подходит для смуглой кожи. Для этого дизайна лучше выбирать матовые лаки. Они выглядят роскошно и создают приятную текстуру.

С блестками

Вы можете покрыть все ногти на ногах металлизированным лаком с блестками. Такой педикюр всегда выглядит нарядно. Отдавайте предпочтение бронзовым и серебристым оттенкам, они красиво выделяются на загорелой коже.

Телесный с белыми вставками

Пастельные и нейтральные тона лака идеально подходят для темной кожи, так как контрастируют с ней. Сделайте педикюр телесного цвета с миниатюрными белыми вставками. Такой вариант подойдет для любительниц естественности и минимализма.

Заключение

При выборе лака для летнего педикюра избегайте светло-коричневых, ярко-желтых и золотистых оттенков. Они будет сливаться со смуглой кожей и выглядеть тускло и неприметно.