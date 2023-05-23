В сети появилась фотография нового складного смартфона Sony Xperia Compact
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Японская компания Sony объявила, что представит свой первый складной смартфон Xperia Compact. Об этом пишет Sumahodigest.
Источники утверждают, что Sony планирует в ближайшем будущем представить вертикально складывающийся смартфон. Устройство будет без внешнего экрана, в отличие от своих конкурентов.
Ожидается, что смартфон станет частью линейки Xperia Compact, последний представитель которой, Sony Xperia XZ2 Compact, был выпущен в 2018 году. На основе имеющейся информации был также создан рендер Sony Xperia Compact.
Другие подробности, включая дату выхода смартфона Sony Xperia Compact, пока не раскрываются.
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