 

В сети появилась фотография нового складного смартфона Sony Xperia Compact

23.05.2023, 8:20, Разное
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Японская компания Sony объявила, что представит свой первый складной смартфон Xperia Compact. Об этом пишет Sumahodigest.

Источники утверждают, что Sony планирует в ближайшем будущем представить вертикально складывающийся смартфон. Устройство будет без внешнего экрана, в отличие от своих конкурентов.

Ожидается, что смартфон станет частью линейки Xperia Compact, последний представитель которой, Sony Xperia XZ2 Compact, был выпущен в 2018 году. На основе имеющейся информации был также создан рендер Sony Xperia Compact.

Другие подробности, включая дату выхода смартфона Sony Xperia Compact, пока не раскрываются.


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