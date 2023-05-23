 

Где искать доступные квартиры в ЦАО

23.05.2023, 7:38, Разное
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Самые дорогие новостройки Москвы традиционно представлены в ЦАО. Однако если рассматривать отдельные районы центра столицы, то цены в них неоднородны. А стоимость “квадрата” в самой доступной и самой дорогой локации различаются почти в 3,5 раза.

Минимальная средняя цена кв. м на первичном рынке ЦАО зафиксирована в районе Басманный – 434 тыс. рублей. Квартиру в новостройке здесь можно приобрести в среднем за 23,9 млн рублей.

Одна из новостроек данного района – квартал MyPriority Basmanny от застройщика “Гранель”. В рамках проекта возводится монолитный дом c секциями высотой до 19 этажей на 1,2 тыс. квартир, а также детсад, школа и фитнес.

Второе место занимает Мещанский район с ценой кв. м в 544 тыс. рублей, третье – Красносельский, с показателем 602,3 тыс. рублей. Квартира в данных районах в среднем обойдется в 50,2 млн и 31,7 млн рублей соответственно.

В Мещанском районе первичные продажи, в частности, ведутся в клубном доме Sole Hills на 108 квартир, в Красносельском районе – в ЖК Dialog от застройщика “Центр-Инвест” и квартале Red7 от ГК “Основа”.

Четвертое место по ценам за “квадрат” занял район Замоскворечье (615 тыс. рублей), пятое – Якиманка (740 млн рублей).

Самый высокий ценник представлен в проектах в Тверском районе – 1,49 млн рублей за “квадрат”. Квартира в данной локации в среднем обойдется в 115 млн рублей.


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