Не первый, не второй и не третий раз — испанских болельщиков опять уличили в расизме

Ла Лигу потряс скандал на почве расизма: нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор пожаловался, что в ходе матча с Валенсией фанаты выкрикивали в его адрес расистские оскорбления, передаёт France 24. По информации канала, футболист подчеркнул, что сталкивался с подобным поведением испанских болельщиков неоднократно. Как пишет корреспондент France 24, расизм действительно является серьёзной проблемой для испанского футбола — но решать её правоохранительные органы страны почему-то не спешат.

Президент Бразилии дал резкий ответ на расистские нападки в адрес звезды клуба «Реал Мадрид» Винисиуса Жуниора. Футболист ранее стал жертвой таких нападок во время матча Ла Лиги с «Валенсией» — игру приостановили после того, как спортсмен пожаловался на то, что из одного из фанатских секторов ему начали кричать оскорбления. Правда, в итоге отвечать пришлось самому же Жуниору: примерно на 97 минуте футболист получил красную карточку за стычку с другим игроком; тренер Винисиуса, впрочем, заявил, что такое поведение с учётом обстоятельств можно было понять.

Со свежими подробностями об этом сюжете с нами на связь из Мадрида выходит корреспондент France 24 в Мадриде Сара Моррис. Сара, расскажите нам поподробнее, как успели с тех пор отреагировать на этот инцидент.

САРА МОРРИС, корреспондент France 24: После таких оскорблений на расовой почве — а выкрикивал их тогда на стадионе, по некоторым данным, даже не один фанат — в адрес Винисиуса успели высказать много слов поддержки. Представители Ла Лиги заявили, что будет проведено полноценное расследование, дабы установить, что конкретно сделали болельщики. Как бы то ни было, сам Винисиус Жуниор отметил, что не в первый, не во второй и даже не в третий раз стал жертвой проявлений расизма со стороны испанцев и посетителей испанских стадионов.



Солидарность с Винисиусом и поддержку в его адрес выражали игроки по всему миру. Как вы упомянули, по теме на полях саммита «Большой семёрки» в Японии высказался даже президент Бразилии Лула да Силва. Если вкратце, он сказал, что тот факт, что мальчику из бедной семьи, который идёт к тому, чтобы стать, возможно, лучшим футболистом планеты, приходится сносить нападки такого рода — это просто несправедливо. Бразильский лидер также подчеркнул: «Нельзя позволять фашизму и расизму захватывать футбольные стадионы».



Многие комментаторы и здесь, и по всему миру призывают власти прикладывать больше усилий, отмечая, что ни УЕФА, ни ФИФА, ни Ла Лига не предпринимают достаточно серьёзных мер, дабы положить конец такого рода расистским нападкам, которые продолжают происходить на испанских стадионах.

Понятно. Сара, как вы упомянули, сам Жуниор заявил, что с такими нападками сталкивается регулярно ещё с момента своего переезда в Испанию пять лет тому назад. Насколько, на ваш взгляд, распространён такой расизм в Испании? Есть ли ощущение, что данный инцидент — сигнал к действию для всей страны?

САРА МОРРИС: Сам Винисиус уже становился жертвой инцидентов с выкрикиванием расистских оскорблений — некие люди скандировали ему: «Обезьяна!» и ухали, подражая обезьяньим крикам. Это явление довольно распространённое — ну или как минимум нередкое, подобное случается периодически, когда на поле появляются темнокожие игроки. Ла Лига неоднократно обращалась в связи с такими инцидентами в правоохранительные органы, которые проводили в их отношении расследования. В рамках одного из таких инцидентов, который сейчас также расследуют, рядом с тренировочной базой «Реала» повесили чучело, изображавшее одного из игроков.



По высказываниям критиков, главная проблема заключается в том, что испанская система правосудия не имеет нужных инструментов для противодействия таким инцидентам либо же не воспринимает подобные проявления расизма достаточно серьёзно — иногда суды даже отправляют жалобы в архив, заявляя, что по ним нет оснований разворачивать судебные процессы.



«Реал Мадрид» только что опубликовал официальное заявление, в котором сообщил, что обратится к государственному юристу с просьбой квалифицировать последний инцидент на стадионе «Валенсии» как преступление на почве ненависти и будет ходатайствовать о том, чтобы к нему отнеслись со всей серьёзностью и начали соответствующие следственные действия. Цель клуба — полностью искоренить подобную дискриминацию на стадионах.

Спасибо вам, Сара! С репортажем из Мадрида с нами была корреспондент France 24 Сара Моррис.

Дата выхода в эфир 22 мая 2023 года.

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