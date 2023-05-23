 

Уход за волосами летом: 3 простых шага для красоты и здоровья

23.05.2023, 6:20, Разное
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Летом локоны становятся еще более уязвимыми из-за воздействия высоких температур и ультрафиолета. Однако, чтобы сохранить и приумножить красоту прически, необязательно тратить много денег и времени. Классический базовый уход поможет уберечь волосы от негативного влияния окружающей среды.

Трихолог Юлия Нагайцева предлагает три простых шага, благодаря которым растительность на голове не утратит своего лоска.

1. Нужно добавить к основному шампуню специальное средство для мытья волос на каждый день. Как отмечает сайт VSE42.RU, если в течение дня нужно помыть голову повторно, то второй раз лучше использовать именно ежедневный шампунь.

2. Следует носить панамы, кепки. платки и прочие летние головные уборы, если погода к этому располагает. В противном случае, объясняет URA.RU, есть риск получить солнечный ожог, который приведет к выпадению волос. На море желательно наносить солнцезащитные косметические средства. Так шевелюра не будет выгорать и не превратится в мочалку

3. Волосы после контакта с морской водой важно промывать пресной. Дело в том, что соленая вода делает локоны жесткими и сушит, чего ради красоты и здоровья допускать нельзя.


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