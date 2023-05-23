Касайский ящер – хищный динозавр из джунглей Конго

Касайский ящер или Касаи Рекс это крупное существо, похожее на хищного динозавра, якобы обитающее где-то в дебрях Конго и чьими объектами охоты являлись такие крупные животные как слоны и носороги.

Главное и основное свидетельство на его счет поступило от шведского охотника Йена Йохонсона (он же Джон Джонсон), который в 1932 году приехал в Африку, чтобы принять участие в охоте на слона.

Получив сведения о наличии крупного самца в районе долины у реки Касаи (Конго) Йохонсон и его слуга направились в это место. Они долго пересекали болото, прежде чем дойти до долины Касаи.

Это были дикие пустоши, куда редко ступала нога человека, но они были разочарованы, осмотревшись, потому что долина казалась совсем пустой. Нигде не было видно животных, что выглядело очень подозрительно.

Они начали бродить по долине и вдруг слуга вскрикнул и указал вперед. Он увидел неподалеку двух слонов и Йохансон тут же приготовился к стрельбе из ружья. Но потом застыл. Что-то с этими слонами было не то. Они не мирно паслись, а тревожно бежали, словно преследуемые кем-то.

Кто мог так напугать слонов? Вскоре люди увидели как какое-то крупное существо движется в кустарнике за слонами. Йохансон три раза выстрелил в него и он был очень метким, но существо не упало замертво, а лишь заметалось в кустах, а потом куда-то пропало.

Слоны тем временем убежали уже очень далеко и Йохансон понял, что ничего он сегодня уже не подстрелит. Он и его слуга двинулись в обратный путь через болото.

Когда они прошли уже примерно половину пути, они услышали за спиной громкий всплеск. Оба подумали о крокодилах, но когда они присмотрелись, то увидели то же самое существо, которое бегало в кустах саванны. Только теперь это огромное странное существо стояло над трупом носорога и пожирало его.

Своими глазами Йохансон и его слуга увидели, как этот зверь одним огромным укусом отхватил ногу носорога и принялся смачно ею хрустеть. А потом его зубы вонзились в носорожий загривок и выкусили оттуда большой кусок мяса.

Слуга Йохансона в ужасе убежал прочь, но сам Йохансон застыл в укрытии и замер, стараясь даже дышать потише. А потом он якобы тихо достал походную фотокамеру и сделал один снимок.

Существо услышало щелчок фотокамеры и подняло голову, а потом быстро скрылось в болотной воде, бросив носорожью тушу. Йохансон же быстро побрел к выходу из болота, молясь, чтобы чудовище не преследовало его.

Ниже предполагаемый снимок Йохансона, на котором можно увидеть нечто, похожее на варана. В сети можно найти и другие предположительные фото Касайского ящера, но они являются признанными подделками, а вот это фото часто называют подлинным.

Когда Йохансон вернулся в свой охотничий лагерь, он был в таком шоковом состоянии, что весь дрожал и едва находился в сознании. Когда он немного пришел в себя, то начал рассказывать об увиденном чудовище, в том числе журналистам.

В газете Rhodesia Herald вскоре было опубликовано интервью с ним, где он так описал монстра:

“У него была длинная морда и множество зубов, цвет шкуры красноватый, а ноги были толстыми. Его фигура напоминала львиную, только созданную для быстрого бега”.

Также он добавил, что в длину существо было около 13 метров и при этом он был уверен, что это был тираннозавр, хотя реконструированная внешность тираннозавра и существа на его фото были мало чем похожи.

Это его интервью стало очень популярным и в 1933 году целая группа охотников отравилась в долину Касаи, чтобы подстрелить “Касаи рекса”, как его прозвали в прессе. Правда они были уверены, что это никакой не динозавр, а просто огромный крокодил.

Они прибыли в долину Касаи и пошли через то же болото, где ранее ходил Йохансон. Один из охотников испугался, увидев большой красноватый хвост в воде, но тогда они решили, что это анаконда и она не нападет, если ее не тревожить.

На всякий случай они приготовили свои ружья и тогда большой красный “хвост” взметнулся в воздух и сильно удар одного из охотников, повалив его в воду. Часть охотников побежало с ружьями к “хвосту”, часть стала помогать упавшему охотнику, который сломал руку.

Именно в этот момент в воздухе раздался громкий рев и между двумя группами людей из воды вылезло гигантское живое существо. Оно не стало нападать на людей, но те были так перепуганы, что кое-как собрались в одну группу и быстро покинули болото.

Следующий эпизод в “деле” Касайского ящера случился в 1951 году, когда в долину Касаи направился Роберт Хендерсон, слывший великим охотником и экспертом-зоологом.

Хендерсон благоразумно решил не идти через болото, а попасть в долину Касаи более длинным, но безопасным путем, двигаясь на джипе вдоль реки. С ним было пять сопровождающих из местных жителей.

Было условлено, что они проведут в долине 6 дней, что считалось крайним сроком. До этого времени они должны были вернуться обратно. Но они не вернулись. Тогда на их поиски отправились десять человек из местной деревни, к которым присоединились пять солдат.

Через несколько километров они наткнулись на временный лагерь Хендерсона, который выглядел так, словно там произошло военное сражение. Все было перевернуто, разломано и растоптано. Они также нашли останки нескольких человек из сопровождающих Хендерсона, их тела были разорваны на части, а некоторые еще и раздавлены, словно на них наступил слон.

Потом были найдены и останки самого Роберта Хендерсона – лишь одна рука. Рука выглядела так, словно нечто очень сильное оторвало ее от туловища и немного пожевало. Больше никаких частей Хердерсона обнаружено не было.

Было проведено официальное расследование этого случая и выдвинуто две гипотезы. Первая заключалась в том, что на Хендерсона и его людей напали браконьеры. Однако на телах убитых не было ничего, что могло быть оставлено холодным или огнестрельным оружием. Все их раны были либо рваными, либо от сильных ударов “тупым предметом”.

Вторая гипотеза заключалась в том, что Роберта и его группу убило какое-то крупное животное, поскольку многие из останков выглядели так, словно их жевали.

Судя по ружьям Хендерсона и его соратников с валяющимися на земле пустыми гильзами, они успели выстрелить из них несколько раз, прежде чем нечто убило их. При этом никаких трупов животных в лагере и рядом с ним обнаружено не было.

Хендерсон считался очень опытным охотником, который никогда не промахивался. Очевидно, что то, что напало на него и его соратников, было либо слишком крупным, чтобы пули смогли нанести ему вред, либо его шкура была слишком толстой для пуль.

Это дело пытались расследовать еще несколько лет, а потом по тихому закрыли. При этом была еще одна деталь, которую неохотно рассказали следователи. Когда они находились в разгромленном лагере Хендерсона и осматривали его, они ощущали, что рядом в кустах ходит какое-то крупное живое существо.

В последующие годы никаких новых историй, связанный с Касайским ящером, не поступало. Проблема была не только в том, что находилось не так много отважных исследователей, осмелившихся отправиться в дебри Конго, но также в том, что точное местонахождение “долины Касаи” ныне неизвестно.

Дело в том, что Касаи это река, левый приток реки Конго, и возле нее есть огромное количество мест, которые носят название долина. В том числе с болотами. И это очень труднопроходимые леса даже в наше время.