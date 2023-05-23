 

Как улучшить шумоизоляцию в квартире

23.05.2023, 5:05, Разное
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Плохая звукоизоляция – актуальная проблема для обитателей больших городов, проживающих как в старых домах, так и в новых жилых комплексах. Однако есть несколько доступных способов улучшить показатели шумоизоляции, не прибегая к капремонту.

Одни из худших показателей по шумоизоляции – у “хрущевок”, построенных из крупноформатных и при этом довольно тонких панелей или из кирпичей с минимумом цемента из-за экономии. Именно “хрущевки” способствовали распространению популярности ковров на стенах.

Для защиты от шума потребуется цементный раствор или шпаклевка, которыми надо пройтись по периметру квартиры и загерметизировать щели. Более серьезное решение – обшивка звукоизоляционными панелями ЗИПС.

В панельных ЖК шумоизоляция чуть лучше за счет более толстым перекрытиям. Проблемными местами зачастую оказываются выключатели и розетки – сквозные каналы в смежных квартирах, через которые легко проникают звуки. Поэтому в первую очередь надо демонтировать эти элементы и выполнить герметизацию минеральной ватой (продаются специальные шайбы), прежде чем вернуть их обратно. Еще один шумный участок – водяной стояк. Для улучшения звукоизоляции трубу можно обернуть стеклохолстом.

В кирпичных сталинских домах с проблемами сталкиваются те, у кого перегородки в квартире выполнены из деревянных досок. Со временем между стенами образуются пустоты, которые можно заполнить герметиком. В идеале на стену стоит установить металлокаркас с гипсокартоновой обшивкой.

В современных монолитных домах, если застройщик решил сэкономить на материалах, для устранения шума потребуется ремонт: гипсоволокнистые листы на стенах, бетонная стяжка пола, виброподвесы для потолка.


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