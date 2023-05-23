 

Шукшина раскритиковала Мясникова за продажность

23.05.2023, 3:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Мария Шукшина заподозрила, что популярный теледоктор Александр Мясников действует против россиян в своей авторской программе на канале “Россия 1”.

Предметом критики Шукшиной стала недавняя программа, в которой доктор Мясников заявил, что в ближайшем будущем люди во всем пире будут есть насекомых. По мнению врача, сверчки и жуки являются не только безвредными, но и весьма полезными, ведь в них есть источник протеина и белка, что может быть отличной заменой мясу и пшенице.

По словам доктора Мясникова, в 2050 году на Земле будут жить уже более девяти миллиардов человек, и производить столько много мяса для них будет физически невозможно.

Такая позиция возмутила Марию Шукшину. В своем телеграм-канале она привела публикацию из группы “Родительское Всероссийское сопротивление”.

“Смотрите, как они навострились навязывать народу свои цели. Заявляется все в безапелляционном тоне. Будете есть мух и все тут!” – говорилось в тексте.

В публикации Шукшиной Мясникова назвали продажным. По словам подписчиков, доктор пропагандирует ценности элит, которые идут вразрез с интересами простых граждан. шукшина


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08.21 / «Почта России» планирует стать монополистом по продаже алкоголя в России

26.03.22 / “Можно обогнать конкурентов”: Как продвигать российский бренд в новых реалиях

16.03.23 / Помощник искусственного интеллекта добавлен в Word и Excel

27.09.22 / Мнение: Импритинг

18.10.22 / Скандалы: С кодами, но без денег

11.12.21 / Дети чиновников получат право на бесплатное образование за границей

04.01.23 / N-TV – из-за недостатка помощи правительства часть немцев оказалась за чертой бедности

20.11.20 / Советские солдаты видели в Монголии динозавров?

14.03.22 / Мнение: Переход на продукты без упаковки, возвращение турецких помидоров и заготовка фруктов

01.12.22 / Арабские страны заинтересовались российским внедорожником Aurus Komendant

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика