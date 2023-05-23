Итальянский идеально подойдет для треугольной формы: стрижка боб и как адаптировать ее ко всем типам лица и волос

Найти прическу, которая подходила бы к разным типам лица и текстурам волос, совсем непросто. Однако подобные стрижки все же существуют, и одна из них – это боб. Он имеет множество вариантов и отличается универсальностью. У вас есть возможность подобрать такую версию этой прически, которая подчеркнет достоинства вашей внешности и замаскирует недостатки. В статье мы расскажем, как адаптировать стрижку боб ко всем типам лица и волос.

Овальное лицо

Для овальных и удлиненных лиц подходит боб с челкой. Длина прически может быть разной, в зависимости от ваших предпочтений. Вы можете носить разнообразные виды челки – от боковой до шторки.

Челка привлекает внимание к верхней части лица и делает черты более сбалансированными.

Квадратное лицо и тонкие волосы

Если у вас квадратное лицо и тонкие волосы, то выбирайте многослойные и пышные версии прически, например шегги-боб с челкой. Короткие текстурированные слои придадут вашим волосам больше движения и объема.

Выбирайте длину ниже линии скул и подбородка. Это отвлечет внимание от тяжелой нижней части лица и сделает черты более мягкими.

Удлиненное лицо

Для удлиненных лиц подходит боб длиной до середины шеи, чуть ниже ключицы. Выбирайте вариант с прямым пробором и гладкими прядями по обе стороны лица.

Эта прическа поможет вам сбалансировать черты. Не стоит делать боб слишком длинным, это визуально еще больше вытянет лицо.

С длинной челкой

Этот вариант боба тоже подойдет женщинам с удлиненным лицом. Попросите парикмахера оставить очень длинную челку. Это позволит вам укладывать ее разными способами и самостоятельно создавать разные версии прически.

Например, вы можете сделать пробор и получить эффект “мокрой” прически, как на фото ниже. Такой вариант выглядит очень элегантно.

Для окрашенных волос

Модная стрижка боб идеально сочетается с окрашиванием. Вы можете выбрать как классические оттенки, так и яркие тона. Боб красиво подчеркивает любой цвет.

С этой стрижкой отлично сочетаются все виды мелирования. Плавные и округлые линии этой стрижки подчеркивают блики на волосах и создают красивые переходы между тонами. Если вы нерегулярно окрашиваете шевелюру, то слоистые и текстурированные варианты боба помогут скрыть отросшие корни.

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Для круглолицых женщин

Женщинам с круглым лицом подойдет боб с прямым или боковым пробором длиной чуть выше плеч. Пряди с двух сторон помогут визуально уменьшить скулы и щеки, а также сделать черты лица более выразительными и четкими.

Многие круглолицые женщины избегают объемных причесок. Но если у вас тонкие волосы, то вы можете придать бобу длиной чуть выше плеч легкую волнистость с помощью плойки. Это сделает вашу шевелюру более объемной.

В стиле старого Голливуда

Боб в стиле старого Голливуда подходит для круглых лиц. Эта стрижка придаст вам элегантный и гламурный вид.

Этот способ укладки подходит для всех видов боба без челки и слоев. Создайте боковой пробор. Оставьте волосы прямыми от корней до середины, а кончики слегка завейте наружу.

Для треугольной формы

Женщинам с треугольным лицом порой бывает сложно подобрать подходящую стрижку. Для такой формы идеально подходит итальянский боб. Эта стрижка отличается тонкими слоями, длиной до плеч или ниже, а также ровной линией среза.

Итальянский боб делает линию подбородка более округлой. Эту прическу следует носить без челки.

Для волнистых волос

Стрижка боб подходит не только обладательницам прямых прядей, но и женщинам с волнистой шевелюрой. Такая текстура волос облегчает укладку. Вам достаточно просто вымыть и высушить пряди. Чтобы волнистые волосы были более послушными, избегайте многослойности и челки.

Заключение

Боб станет одной из самых модных стрижек лета 2023 года. При выборе варианта этой прически, учитывайте свою форму лица и особенности волос.