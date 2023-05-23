Zа Vойну: В Белгородской области введен режим КТО
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В Белгородской области введен режим КТО
Судя по вбросам ИПСО в комментариях, акцент противником сейчас делается на вбросах:
1. В Белгороде проводится эвакуация.
2. ВСУ захватили Грайворон
3. Сбит российский вертолет.
4. В Белгороде закрыты бомбоубежища.
По факту же, никакой эвакуации в Белгороде не проводится, это ИПСО пытается путем вбросов в соц.сетях и анонимных звонков посеять панику.
Грайворон никто не захватывал. За сбитый вертолет приняли отстрелянные тепловые ловушки.
Вброс про бомбоубежища иллюстрируется старыми сообщениями или видео.
В области продолжается КТО. Идут боестолкновения в приграничных поселках.
Режим КТО сегодня введен на всей территории области официально. По-хорошему, это надо было сделать еще осенью прошлого года, как и во всех прифронтовых областях.
Также продолжаются прилеты по Харьковской области.
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Источник: Colonel Cassad
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