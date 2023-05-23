 

Zа Vойну: В Белгородской области введен режим КТО

23.05.2023, 3:08, Разное
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В Белгородской области введен режим КТО

Судя по вбросам ИПСО в комментариях, акцент противником сейчас делается на вбросах:

1. В Белгороде проводится эвакуация.
2. ВСУ захватили Грайворон
3. Сбит российский вертолет.
4. В Белгороде закрыты бомбоубежища.

По факту же, никакой эвакуации в Белгороде не проводится, это ИПСО пытается путем вбросов в соц.сетях и анонимных звонков посеять панику.
Грайворон никто не захватывал. За сбитый вертолет приняли отстрелянные тепловые ловушки.
Вброс про бомбоубежища иллюстрируется старыми сообщениями или видео.

В области продолжается КТО. Идут боестолкновения в приграничных поселках.
Режим КТО сегодня введен на всей территории области официально. По-хорошему, это надо было сделать еще осенью прошлого года, как и во всех прифронтовых областях.

Также продолжаются прилеты по Харьковской области.

Источник: Colonel Cassad


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