Zа Vойну: В Белгородской области введен режим КТО

В Белгородской области введен режим КТО

Судя по вбросам ИПСО в комментариях, акцент противником сейчас делается на вбросах:

1. В Белгороде проводится эвакуация.

2. ВСУ захватили Грайворон

3. Сбит российский вертолет.

4. В Белгороде закрыты бомбоубежища.

По факту же, никакой эвакуации в Белгороде не проводится, это ИПСО пытается путем вбросов в соц.сетях и анонимных звонков посеять панику.

Грайворон никто не захватывал. За сбитый вертолет приняли отстрелянные тепловые ловушки.

Вброс про бомбоубежища иллюстрируется старыми сообщениями или видео.

В области продолжается КТО. Идут боестолкновения в приграничных поселках.

Режим КТО сегодня введен на всей территории области официально. По-хорошему, это надо было сделать еще осенью прошлого года, как и во всех прифронтовых областях.

Также продолжаются прилеты по Харьковской области.

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