 

Строительство дублера Боровского шоссе в Новой Москве находится на завершающей стадии

23.05.2023, 2:30, Новости дня
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Москва – многомиллионный мегаполис, для жизнедеятельности которого требуется развитая транспортная система, поэтому власти города уделяют особое внимание строительству новых дорог, что особенно актуально для присоединенных территорий.

К примеру, строительство дублера Боровского шоссе в Новой Москве находится на завершающей стадии. Дорожники должны закончить работы осенью текущего года. Об этом рассказал заместитель главы столичного региона по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Новая дорога, по его словам, должна соединить поселение Внуковское с районом Ново-Переделкино в Западном округе Москвы. Она пройдет от участка магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, соединяющего Киевское и Боровское шоссе, и примкнет к автодороге “Город Московский – деревня Рассказовка” в районе одноименного жилого комплекса.

Строительные работы завершены уже на 75%. Чиновник подчеркнул, что движение по дублеру Боровского шоссе планируется запустить в сентябре. Он также уточнил, что специалисты уже подготовили земляное полотно, уложили песчаный слой, цементно-бетонное основание и асфальт на всем протяжении дороги, за исключением верхнего слоя.

Глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин добавил, что на данный момент дорожники занимаются монтажом инженерных коммуникаций, а также строят тратуар для пешеходов. По его словам, протяженность новой дороги составит 1,6 километра.

“В рамках реализации проекта строители установят наружное освещение, шумозащитные экраны в местах малоэтажной жилой застройки, реконструируют действующий светофор”, – отметил чиновник.

Важно отметить, что новые дороги власти строят по всей Москве. Речь идет не только об участках крупных автомагистралей, но и локальных проектах. К слову, денежные средства выделяет не только город, но и инвесторы.

Так, в Западном административном округе ввели в эксплуатацию проезд около одного из жилых комплексов района Раменки. Дорожный участок построили между улицей Лобачевского и платформой “Матвеевское”.

Мосгосстройнадзор уже оформил всю необходимую разрешительную документацию для эксплуатации внутриквартального проезда. Об этом рассказал глава ведомстваИгорь Войстратенко.


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