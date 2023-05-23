 

Рак легких – при каких условиях возрастает риск болезни

23.05.2023, 2:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Однако конкретных причин, по которым появляется злокачественная опухоль, официальная медицина до сих пор не зафиксировала. Тем не менее известны факторы, провоцирующие рак легких. Онколог Руслан Басанов объяснил, при каких условиях возрастает риск болезни, пишет телеканал “360”.

Итак, судя по статистике, возникновение патологии зачастую связано с курением. Все из-за вредных для органов дыхания химических соединений. Да и в целом нездоровый образ жизни может аукнуться развитием онкологии. Гиподинамия, чрезмерное употребление спиртных напитков, несбалансированное питание, по мнению врача, также чреваты негативными последствиями.

Помимо этого, рак легких нередко угрожает людям, которых окружают промышленные районы с плохой экологией, отмечает РИА ФАН. Если очистка воздуха, сточных вод и переработка мусора на предприятиях оставляет желать лучшего, человечеству приходится пожинать плоды.

Загрязнение окружающей среды — настоящий бич российского общества, особенно при обстоятельствах, которые создала прокуратура, признав деятельность Гринпис нежелательной. Едва ли не единственная влиятельная природоохранная организация оказалась вынуждена завершить работу в России.

При таком раскладе рак легких — лишь одно из множества заболеваний, которое грозит жителям страны из-за массового производства токсичных веществ на заводах и фабриках. Практически каждый день в новостях сообщают о происшествиях по этой теме. Например, на днях в Дзержинске Нижегородской области произошла утечка аммиака. В частности, об этом информирует ОСН.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.03.22 / Володин заявил о наступлении хаоса в США

30.12.20 / Джиган и Оксана Самойлова устроили для детей праздник в стиле фильма ужасов: видео

19.11.22 / В Госдуму внесли закон, позволяющий «в общественных интересах» оставлять в тюрьмах осужденных после окончания срока

01.08.22 / Украина рассчитывает забрать у России «хотя бы треть» собственности СССР за рубежом

09.02.23 / Год Кролика наступил: делаем ободок с ушками (инструкция и фото)

10.06.21 / Нателла Крапивина ответила Филиппу Киркорову: “Вы не делаете каминг-аут”

18.09.20 / Мистическая Якутия: Шаманские войны

29.07.21 / В День отца алкоголь в России будут продавать со скидками

11.01.22 / Виктория Дайнеко назвала бывшего супруга абьюзером и шантажистом

11.02.23 / Мнение: Из другой реальности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика