Zа Vойну: Белгородская область. Вечер 22.05.2023

В Грайворонском районе наши военные захватили поврежденный американский бронеавтомобиль MaxxPro (ремонту подлежит). Противник к вечеру частично сбежал за границу, прихватив с собой БТР с погранперехода.

С нашей стороны заявили о 8 раненых гражданских, 39 убитых боевиках и 5 пленных. Противник заявил 1 пленного пограничника. В районе повреждено несколько домов.

На вечер продолжалась зачистка приграничного района, а по Харьковской области продолжались прилеты.

По итогам произошедшего, в Белгородской области наконец то ввели режим КТО. А вот в Брянской не ввели. Видимо и там надо дождаться подобного набега, чтобы ввели. В Госдуме депутат Соболев от КПРФ и депутат Гурулев от ЕР (оба отставные генералы) призвали к вводу режима КТО во всех прифронтовых областях (тут можно только согласиться).

Пригожин по этому поводу заявил, что причиной заскока противника на территорию области стали распилы и пофигизм ответственных лиц. Собственно, о чем то подобном он еще несколько месяцев назад говорил. Да и шутки над военкорами кричавшими "волки! волки!" по поводу угрозы набега на Белгородскую область сейчас выглядят совсем как-то нелепо.

За официалов сегодня весь день отдувался губернатор Гладков. Делал что мог.

Противник в свою очередь вбрасывал огромное кол-во фейков, чтобы посеять панику.

В остальном же – ВСУ пытались всеми силами переключить внимание со сдачи Артемовска, который Зеленский еще продолжает виртуально оборонять, но видео из города весьма красноречивы.

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