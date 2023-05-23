 

“Умрет не своей смертью”: Зеленскому предрекли страшный исход

23.05.2023, 1:15, Новости дня
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Будущее Владимира Зеленского может быть очень непростым и даже страшным. Таролог Марианна Абравитова предупредила, что 20 мая является для политика роковой датой. При этом дата может сыграть злую шутку в любой год, сообщает Пятый канал.

Таролог объяснила, что в 2019 году Зеленский стал президентом именно 20 мая. С тех пор эта дата становится поворотной для украинского лидера и его страны практически каждый год. В 2022 году Украина потеряла именно в этот день контроль над Мариуполем. В 2023-м году российские войска взяли под контроль еще и Артемовск.

Самое страшное может ждать Владимира Зеленского 20 мая 2024 года, предупредила таролог. Не исключено, что короткая эпоха Зеленского закончится. По ее словам, в этот день украинский политик может лишиться кресла президента, а может даже и умрет.

По словам таролога, все дело в самой личности Владимира Зеленского. Эксперт не исключает, что Зеленский “умрет не своей смертью”, так как после того, как Зеленский оставит пост президента, его личность в принципе окажется не нужна мировому сообществу. Он отработает свои функции, и его могут якобы просто ликвидировать как выполнившего свою миссию политика.


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