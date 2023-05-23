Началось благоустройство территории у строящейся станции метро “Лианозово”

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23.05.2023, 1:15, Новости дня
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Благоустройством займутся специалисты комплекса городского хозяйства Москвы. Будет улучшена пешеходная и транспортная доступность территории, созданы удобные маршруты от жилых домов к станции метро, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, рядом со станцией появятся зоны отдыхами с лавочками, навесами и уличными качелями. После выполнения основной части работ специалисты комплекса проведут озеленение территории: высадят деревья и кустарники, разобьют газоны. В сквере на Зональной улице появятся хвойные и лиственные деревья, цветники.

Провода уберут в кабельную канализацию, покрытие на проезжей части и тротуарах заменят. Также планируется модернизировать систему освещения и установить торшеры с энергоэффективными светильниками.

Для пассажиров наземного общественного транспорта установят пять современных остановок, оборудованных зарядными слотами для гаджетов. Для владельцев личного автотранспорта оборудуют паркинг на 70 мест.

Специалисты уже разместили строительный городок в зоне благоустройства и выставили ограждения с информационными баннерами и сигнальными лампами. Основные работы завершатся к открытию станции, а полностью территорию благоустроят летом следующего года.

Открытие “Лианозово” состоится в 2023 году. Вместе со станциями “Физтех” и “Яхромская” она станет частью самого северного участка Люблинско-Дмитровской линии. Продление “салатовой” ветки разгрузит улично-дорожную сеть и улучшит транспортную доступность районов Бескудниковский, Восточное Дегунино, Дмитровский, Лианозово и Северный.

Специалисты комплекса городского хозяйства также приступили к благоустройству у станции “Физтех”. Работы пройдут на прилегающем к дублеру Дмитровского шоссе участке улицы Заболотье, улице Летчика Спирина, бульваре Ландау. Там создадут условия для отдыха и занятий спортом, проложат удобные маршруты от метро к близлежащим жилым кварталам.

На северо-востоке Москвы благоустраивают территорию у транспортно-пересадочного узла “Медведково”. Рядом со станцией метро появится пешеходная зона и скейт-парк.


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