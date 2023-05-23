Мнение: Оскорбили Китай?

Прочитал на главном интернет-ресурсе Татарстана текст о визите главы республики в Китай. Очень удивился. И даже не тому, что главу Татарстана в Татарстане продолжают называть президентом Татарстана. Это-то совсем не удвило… А удивил вот этот абзац текста.

«Поездка российской делегации — это ответный визит на правительственном уровне после очень важного государственного визита председателя КНР Си Цзиньпиня в Россию. Это свидетельствует о поистине беспрецедентных отношениях между нашими странами», — заявил президент РТ.



отсюда

Это что получается? Председатель КНР Си Цзиньпинь прилетел с официальным визитом в Россию, встретился с президентом России Владимиром Путиным. А с ответным визитом в Китай полетел не президент России, главу российского региона отправили?

Не выглядит ли это оскорблением Китая? Или это спичрайтеры главы Татарстана погорячились? Берега попутали?

Фотографии отсюда

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