 

Мнение: Оскорбили Китай?

23.05.2023, 0:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Прочитал на главном интернет-ресурсе Татарстана текст о визите главы республики в Китай. Очень удивился. И даже не тому, что главу Татарстана в Татарстане продолжают называть президентом Татарстана. Это-то совсем не удвило… А удивил вот этот  абзац текста.

«Поездка российской делегации — это ответный визит на правительственном уровне после очень важного государственного визита председателя КНР Си Цзиньпиня в Россию. Это свидетельствует о поистине беспрецедентных отношениях между нашими странами», — заявил президент РТ.


отсюда

Это что получается? Председатель КНР Си Цзиньпинь прилетел с официальным визитом в Россию,  встретился с президентом России Владимиром Путиным. А с ответным визитом в Китай полетел не президент России, главу российского региона отправили?

Не выглядит ли это оскорблением Китая? Или это спичрайтеры главы Татарстана погорячились? Берега попутали?

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.01.22 / Мнение: Опыт изучения сталинского периода

15.10.22 / Куда сходить в Москве: афиша с 16 по 23 октября

28.08.22 / Мнение: Испанский фашизм: От Примо де Ривера – к гражданской войне и диктатуре Франко

31.05.21 / Цена правильная: моделирование экономического роста в обществе с нулевыми выбросами

05.02.22 / “Там и смотреть особого нечего”: 72% россиян поддерживают отключение телеканала Deutsche Welle

23.05.22 / Мнение: РМ-12. Страничка поэзии. В Бобруйск ездил?

27.01.21 / На позитивной ноте: Кейт Миддлтон созвонилась с бывшими узниками концлагеря

03.07.22 / Как омолодить шею и область декольте: рецепты домашних эликсиров

22.12.22 / Жаркая ночь: Ушлая разведенка Гагарина охомутала Агутина под носом у Варум

16.03.21 / Валерий Соловей под видом Ленина собрал с китайцев миллиард юаней для своего движения «Перемен»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика