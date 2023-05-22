Ученые выявили новый для России вид клещей

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22.05.2023, 23:59, Новости дня
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Научные эксперты Тюменского государственного университета сообщили о результате проведенной работы. На территории России они обнаружили линотетраниды. По официальным данным, клещи этого вида ранее в стране не встречались.

Как сообщает URA.RU, это самая северная в Евразии находка линотетранид. Чаще эти клещи предпочитают теплый климат. Их размеры меньше полумиллиметра. Обычно они питаются корнями растений и обитают в основном под землей. Согласно оценкам, вред для зеленых насаждений от линотетранид несущественный.

Клещи, как и прочие беспозвоночные членистоногие имеют любопытное строение. Некоторые ошибочно считают, что все насекомые по природе маленькие. RT напоминает, что бывают довольно крупные представители группы. К примеру, японский гигантский шершень судзумэбати величиной с воробья.

Между тем не стоит забывать о положительных функциях насекомых. Если от энцефалитных клещей следует держатся подальше, то пчелы и осы приносят садоводам массу пользы свои образом жизни. Как подчеркивает интернет-издание “Подмосковье сегодня”, эти крылатые жужжащие создания — ценные союзники в поддержании здоровья растений на участке.


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