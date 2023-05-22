Минимум усилий – максимум стиля: как стилизовать летние макси-платья (подборка образов)

Макси-платья могут быть отличным летним нарядом, который поможет сделать образ фантастическим. Такой наряд сейчас в моде и помогает добавить образу особый стиль.

Чтобы выглядеть просто фантастически, стоит добавить своему образу немного индивидуальности и эстетики. Для этого нужны правильные аксессуары, обувь и идеи для вдохновения. Вот несколько идей относительно того, с чем носить макси-платье.

С вязаной майкой

Если макси-платье, особенно если оно с длинными рукавами, кажется достаточно простым и несколько скучным, то стоит надеть поверх него красивую и стильную вязаную майку.

Лучше всего выбрать красивый облегающий топ. Также хорошо будут смотреться контрастные материалы или узоры. Это поможет придать создаваемому образу стиль бохо.

С ремнем-цепью

Чтобы придать силуэт песочных часов, стоит подчеркнуть талию красивым поясом.

Можно сменить свой обычный ремень на модный многорядный пояс с цепочкой, чтобы выглядеть эффектно, стильно и роскошно.

Сочетать металлы

Если есть макси-платье с металлическими деталями в виде вышивки, украшений или специальной строчки, то стоит сочетать различные металлы. Для этого нужно взять контрастную сумочку.

С лоферами на платформе

Чтобы создать образ в стиле панк, стоит надеть макси-платье в мелкую клетку и с парой лоферов. Клатч или большая сумка смогут стать отличным дополнением образа.

Рубашка на пуговицах

Такой наряд отлично подойдет для повседневной носки и создания непринужденного образа. Простая белая рубашка на пуговицах отлично смотрится под платьем-макси на тонких бретелях. Можно выбрать яркую льняную блузу или даже наряд, выполненный в ​​деревенском стиле.

С жилетом

Этим летом жилеты пользуются огромной популярностью. Хорошо смотрится такой наряд вместе с красивым макси-платьем.

Жилет нейтрального цвета или с нежным рисунком особенно хорошо смотрится с платьем с ярким принтом.

С ковбойским ремнем

Можно сделать свое платье макси еще более привлекательным, просто подчеркнув талию ремнем, выполненным в западном стиле. Чтобы придать образу деревенский вид, стоит добавить ковбойские сапоги и текстурированную кожаную сумку.

Смешать принты

Для создания причудливого образа, который красиво переходит от дневного к вечернему, стоит смешать различные принты.

Разные узоры могут быть выражены в чем угодно, от украшений до обуви и аксессуаров для волос, для получения максимального контраста.

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Добавить вырезы

Если нравится выделяться и буквально блистать, стоит немного преобразить макси-платье.

Для этого нужно просто надеть укороченный топ с вырезом поверх платья.

С массивными сандалиями

Для удобного дневного образа лучше всего выбирать массивные спортивные сандалии.

Структурированный клатч добавит визуальный интерес создаваемому образу с макси-платьем.

Добавить повязку на голову и обувь на каблуках

Один из наших любимых способов стилизовать макси-платье, особенно с большим количеством деталей, — это создать определенную визуальную связь с головы до ног.

Красивая повязка на голову и стильные туфли на каблуке, украшенные такими же декоративными элементами, помогут добавить образу визуальный интерес.

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С блейзером и шлепанцами

Если есть роскошное платье для торжественных мероприятий, но его некуда надеть, то можно использовать его для повседневной носки.

Для этого нужно просто накинуть сверху блейзер оверсайз и надеть шлепанцы в качестве обуви.

С укороченной курткой

Можно красиво сочетать макси-платье с укороченной курткой, подчеркивающей талию. Это отличный вариант для миниатюрной девушки.

Непринужденный образ

Можно использовать макси-платье для повседневной носки, комбинируя с простыми аксессуарами.

Кроссовки, шляпы-ведра и красочные сумки — все это способы добавить игривости изысканному силуэту макси.