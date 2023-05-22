Используем чистотел для волос. Маски и ополаскиватели из даров природы

Народная медицина использует большое количество лекарственных растений. Среди них и чистотел, который относят к универсальным средствам, поскольку он помогает в лечении множества болезней. А также его применяют и косметологии, и в домашнем уходе за волосами. Вот несколько эффективных рецептов.

Полоскание ослабленных волос

Нужно взять 30 г чистотела, свежего или засушенного, и залить 1/2 литра воды, кипятить на малом огне 10 минут. Затем сцедить остывший отвар и ополаскивать им волосы после мытья. Каждый раз следует готовить новую порцию. Это немного хлопотно, но делать так необходимо, чтобы воздействие было наиболее эффективным. Для значительного улучшения состояния прядей потребуется один месяц.

Смазывание соком

Для того чтобы поддержать безжизненные волосы, используется также свежая трава чистотела, поэтому процедура подходит только для лета. Растение измельчают и отжимают сок, которым смазывается кожа головы. Сверху голова покрывается полиэтиленом. Процедура продолжается 40 минут и проделывается три раза в неделю. Всего нужно лечиться один месяц.

Масло от выпадения волос

В его состав входят: 40 г чистотела, который нужно растереть до порошкообразного состояния, и 100 г сливочного масла. Масло растапливается на водяной бане и смешивается с порошком до получения однородной массы. Смесь нужно охладить и втереть ее и в прикорневую область, и в пряди. Чтобы решить проблему, понадобится провести три процедуры в течение одной недели.

Укрепляющая маска

Для ее приготовления надо мелко нарубить 20 г свежих листьев чистотела и тщательно перемешать их с одной ложкой меда, 10 мл сока крапивы, одним яичным желтком. Смесь следует настоять в течение часа и сделать из нее маску, укрепляющую волосы. Курс рассчитан на один месяц. Процедуры проводятся через день. Сок крапивы можно заменить на персиковое масло.

Вместо шампуня

Из чистотела можно самостоятельно приготовить средство для мытья головы. Для этого берется по две столовые ложки чистотела и крапивы, из которых делается отвар. К нему добавляется два яичных желтка и березовый сок. Это средство заменяет шампунь. Его наносят на голову на пять минут, а затем смывают. После этого волосы ополаскиваются травяным настоем.

Хлебная маска

К чистотелу можно добавить и другие лекарственные травы, каждой по одной столовой ложке, и заварить их двумя стаканами кипятка, дать настояться в течение часа и процедить. После чего размочить в отваре кусочки ржаного хлеба, чтобы получилась густая кашица. Маску наносят на один час, утепляя при этом голову для усиления эффекта гладких, шелковистых волос. В завершение процедуры ополаскивают голову травяным отваром.

Лечение перхоти

Одна столовая ложка чистотела смешивается с таким же количеством зверобоя, крапивы, тысячелистника обыкновенного, порошка дубовой коры. Эта смесь заливается двумя стаканами воды и выдерживается в течение часа на очень медленном огне. В завершение добавляется взбитый яичный белок. Готовое лечебное средство втирается в кожу головы на 20 минут и удаляется без использования шампуня.