France 3 – «уникальная традиция» — в британском Хай-Уикоме ежегодно взвешивают мэра и городской совет

В городке Хай-Уиком к западу от Лондона уже 300 лет соблюдают ежегодную церемонию взвешивания мэра и всех членов городского совета, которую проводят на площади перед толпой местных жителей. Начало ей положил указ Елизаветы I, которая посчитала, что местная знать слишком отъелась за счёт налогов населения, рассказывает France 3.

Каждый год по маленькому городку к западу от Лондона под бой барабанов проходит настолько же торжественная, насколько и странная процессия. Мэра Хай-Уикома в красном парадном одеянии и членов городского совета приводят для того, чтобы взвесить на глазах у населения…

РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕРЕМОНИИ: Он не прибавил в весе!

ТОЛПА: (Одобрительно кричит.)

…и удостовериться, что они в этом году не откормились за счёт налогоплательщиков.

ПОЛЬ ТЁРНЕР, мэр Хай-Уикома: Я не набрал вес, но беспокоюсь о том, что будет в следующем году (улыбается).

ЧЛЕН ГОРОДСКОГО СОВЕТА: Да, в этом году тебя ждут обеды, ужины и полдники.

ПОЛЬ ТЁРНЕР: К счастью, жители больше не кидают помидоры, как раньше.

Зрители не кидаются помидорами, но громко реагируют:

РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕРЕМОНИИ: Он прибавил в весе!

ТОЛПА: (Неодобрительно.) У-у-у-у!

Весь городской совет взвешивают на старинных весах — включая жену мэра, начальницу полиции:

РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕРЕМОНИИ: Она не прибавила в весе!

ТОЛПА: (Одобрительно кричит.)

Даже секретарю пришлось пройти испытание весами.

РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕРЕМОНИИ: Он прибавил в весе!

ТОЛПА:(Неодобрительно.) У-у-у-у!

МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ: Эта уникальная городская традиция, её нужно сохранить.

МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА: Она нас всех объединяет.

ДРУГАЯ МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА: Большинство не поправились, только некоторые (смеётся). Так что мы в ответ кричали: «У-у-у-у!»

Традиция восходит к XVII веку. Тогда королева Елизавета I ввела такое прилюдное взвешивание, потому что посчитала, что знатные люди города набрали вес благодаря налогам, которые платили жители. За 300 лет обычаи и весы поменялись, но городские советники по-прежнему гордятся, если зрители им аплодируют.

АРИФ ХУССЕЙН, городской советник: В прошлом году по случаю юбилея (вступления на престол. — ИноТВ) королевы я съел больше пирогов, чем за предыдущие 10 лет. Но мы были очень заняты, выполняя наши обязанности, так что я надеялся, что не потолстел.

НЕЙТАН ТОМАС, городской советник: А я набрал вес. Нужно лучше стараться в следующем году.

Потому что результаты фиксируются и бережно хранятся на протяжении всего этого времени. Каждый раз они составляют новую страничку в истории города.

Дата выхода в эфир 20 мая 2023 года.

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