 

Участок в Сосенском реорганизуют по программе комплексного развития территорий

22.05.2023, 22:40, Новости дня
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В Москве реализуется программа комплексного развития территорий. Так в столице возвращаются в оборот земли, которые заброшены или используются неэффективно. Благодаря этой программе появится свыше полумиллиона новых рабочих мест. Объем инвестиций равен семи триллионам рублей. Бюджет города пополнится на три триллиона рублей. Реорганизацию в праве провести правообладатели участков, городские операторы или инвестор, определенный по результатам торгов.

Первый договор в рамках программы комплексного развития территорий был заключен три года назад, Тогда шла речь о преобразовании промзоны Октябрьское поле. К сегодняшнему дню заключено 13 договоров с инвесторами. Согласно этим соглашениям, в городе реорганизуют участки таких экс-промзон, как Коровино, Кунцево, Алтуфьевское Шоссе, Братцево, Теплый Стан, Автомоторная, Дегунино-Лихоборы, “Вагоноремонт”, а также территорию рядом с домом 23а на Новой Ипатовке (она используется неэффетивно), заброшенную стройку в Тропареве-Никулине и заброшенный участок собъектом незавершенного строительства в Тимирязевском районе.

Недавно стало известно, что еще один участок реорганизуют в поселении Сосенском. Он также использовался неэффективно. Как рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, площадь участка на улице Эдварда Грига составляет 3,13 гектара.

“Инвестиции в развитие площадки составят 4,7 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект — 233 миллиона рублей”, – сообщил он.

Благодаря реализации данного проекта в Новой Москве появится свыше 600 новых рабочих мест. Сейчас же там находится автостоянка и старые склады. А вскоре там построят 50 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости, сообщил
руководитель столичного департамента городского имущества, министр правительства Москвы
Максим Гаман. Там будут располагаться магазины, отделения банков, кафе и рестораны, помещения для мировых судей. Эту территорию не забудут благоустроить и озеленить.

Узнать подробнее об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно на сайте economy.mos.ru.


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