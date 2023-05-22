То, что они идут только высоким моделям – миф: лайфхаки, которые помогут подобрать макси-платье на лето абсолютно для любого стиля

Выбор летнего гардероба может быть простым и увлекательным мероприятием. Некоторые модницы предпочитают все лето ходить в стильных шортах из денима, другие буквально из нескольких предметов одежды способны создать не один уникальный летний образ.

Макси-платье – это идеальная летняя одежда, которую может носить любая женщина независимо от фигуры. Это универсальный предмет одежды, который поможет создать образ под любое мероприятие.

Макси-платье, в зависимости от его кроя, может быть дополнено или сбалансировано другой одеждой или аксессуарами. Этот предмет одежды можно выбрать для работы в офисе или похода на вечеринку, для неформального завтрака с друзьями или формального мероприятия — вам просто нужно подобрать правильную длину.

Выбор правильных аксессуаров

Если вы идете на более формальное мероприятие, сочетайте длинное платье с туфлями на тонких ремешках или классической модели и интересным клатчем. Отберите аксессуары так, чтобы они сочетались с цветом вашего платья, и выберите нежные украшения для достижения максимальной эстетики. Для более непринужденного образа выберите туфли на платформе и маленькую плечевую сумку. Используйте головные уборы и солнцезащитные очки, чтобы передать летнее настроение.

Откажитесь от бретелей

Идеальный летний образ можно создать, просто убрав бретели с вашего макси-платья. Такие модели обычно имеют очень женственный силуэт, особенно если они свободного кроя. Обратите внимание на выбор ткани: шелк и вискоза легко двигаются по вашему телу, в то время как хлопок и другие материалы могут быть менее подвижными. Подберите для образа небольшую кожаную сумочку или клатч, а также кожаные сандалии. Крупные украшения могут добавить резкости к образу, если же вы хотите создать более романтичный образ, тогда стоит выбирать элегантные украшения.

Платье с ботинками

Поднять свой образ можно так просто, как взять смелую обувь, и нет более смелой обуви, чем ботинки, особенно при стиле макси-платья. Большинство макси-платьев имеют более свободный и изящный силуэт, что делает кожаные ботинки идеальным выбором обуви, если вы хотите добавить немного резкости. Поскольку черные ботинки подходят практически ко всему, у вас есть свобода стилизации остальных элементов вашего образа. Сократите количество украшений и подумайте о добавлении другого гранжевого элемента, например, плечевой сумки на цепочке.

Цветочный принт – летний базовый элемент

Цветочные мотивы в теплое время года пользуются особой популярностью. Пышное макси-платье с цветочным узором и небольшими оборками – это платье, без которого не должно обходиться ни одно лето. Для более женственного образа выберите платье с завышенной талией или создайте этот эффект с помощью пояса или поясной сумки. К такому образу лучше подобрать открытые туфли, так как они почти не будут видны, а если вы захотите выделиться, то стоит выбрать туфли на платформе.

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Играйте с пастельными цветами

Вы не ошибетесь, если для лета выберете платье пастельных оттенков. Они идеально подходят для теплой погоды и отлично сочетаются друг с другом. Сочетание пастельных оттенков из одной палитры, например, лимонно-желтого и мятного, гарантированно поможет вам создать стильный образ. Чтобы добавить глубины с помощью цвета, введите в образ холодный пастельный оттенок, например, жвачно-розовый. Сделать это лучше с помощью аксессуара.

Придерживайтесь полупрозрачной тенденции

Полупрозрачные юбки пользуются большой популярностью, однако данная тенденция может быть актуальной и для длинного платья. Для романтического образа выберите платье с прозрачным, но узорчатым материалом, длинными рукавами и более плотной посадкой верха. Обязательно наденьте более плотное белье, так как его будет видно сквозь платье. Лучше выбирать белье черного цвета, поскольку он хорошо подчеркивает нежный силуэт платья. Выберите открытые туфли из кожи, так как это создаст более сбалансированный женственный образ. То же самое относится и к сумке — она не должна быть слишком большой.

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Наденьте рубашку

Классическая рубашка с пуговицами придаст элегантности вашему длинному платью и сделает его подходящим даже для офиса. Для этого подойдет платье на тонких бретелях с облегающим кроем. Однако стоит избегать сочетания изделий слишком похожих оттенков, так как это создаст впечатление, будто на вас всего одна вещь. Вместо этого выберите контрастные цвета либо дополняющие друг друга из одной цветовой гаммы. Закончить образ можно летними мюли и кожаной или плетеной сумкой. И не забудьте солнцезащитные очки — большие очки будут хорошо контрастировать с образом.

Белое в сочетании с нейтральными оттенками

Белое платье как никакое другое подходит для летнего образа. Преимущество его еще и в том, что изменить его настроение можно с помощью аксессуаров. Выбирайте неожиданные нейтральные оттенки для них – мюли цвета хаки и контрастную черную кожаную сумку. Что касается украшений, то их должно быть минимальное количество. Дополнить образ можно небольшими солнцезащитными очками, а также поясом.

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Сочетайте платье с кроссовками

Если вы выбрали классическое платье, это совсем не значит, что в образ нельзя добавить спортивный элемент. Сначала выберите платье, так как оно является основным элементом вашего образа, и постройте на его основе образ. Например, если вы выбрали яркое платье, подберите к нему нейтральные кроссовки. Важна и модель — массивные кроссовки будут смягчать женственность платья и обеспечивать максимальный комфорт. Небольшое украшение станет отличным выбором для повседневного стиля, но не бойтесь смелых аксессуаров. Хорошая пара солнцезащитных очков и замшевая сумка дополнят образ.

Вязаное платье

Для более холодных летних вечеров можно выбрать вязаное макси-платье. Дополните его сумкой из плетеной кожи в тон и кожаными мюли – выберите либо открытые, либо с заостренными носками. Полностью монотонный образ сделает из вас настоящую светскую львицу.

Обратите внимание на узоры

Сочетание взаимодополняющих цветов или неожиданного узора может стать основной составляющей причудливого образа. Все, что вам нужно сделать, – это выбрать аксессуары. Сосредоточьтесь на одном оттенке узора и подберите под него цвет других предметов. Например, макси-платье с принтом гепарда будет прекрасно смотреться с текстурированными туфлями-лодочками коричневого цвета и черной сумкой из плетеной кожи. Добавьте что-то необычное, например, брошь в виде цветов или украшения для волос с бисером, чтобы сделать образ полным.

Наденьте любимый блейзер

Этот предмет одежды подходит не только для холодного времени года. Сочетайте его с облегающим макси-платьем. Выбирайте нейтральные оттенки, так как узоры и яркие цвета могут быть слишком агрессивными. Блейзер оверсайз оттенка топленого молока будет отлично сочетаться с простым черным длинным платьем. Чтобы сделать образ еще более интересным, дополните его сандалиями на тонких ремешках в контрастном, но все равно нейтральном оттенке, который в данном случае будет белым.

Повседневный коттеджный стиль

Поскольку коттеджный стиль завоевывает интернет, сделайте его частью вашей повседневной жизни, включив в свои летние образы макси-платье с объемными рукавами. Играйте с аксессуарами, создайте непринужденный образ с сумкой из лозы, интересной летней шляпой и небольшими солнцезащитными очками, которые также будут практичным летним аксессуаром. Что касается обуви, ковбойские сапоги станут самым модным вариантов, а кроссовки и сандалии — самым безопасным.