Скандалы: Политолога Соловейчика обескуражило решение Совета по сохранению культурного наследия по «Нарвской заставе»

Представитель Движения гражданских инициатив и политолог прокомментировал отказ Совета по сохранению культурного наследия защитить комплекс «Нарвская застава» от сноса

Он заявил, что решение членов Совета обескуражило его. Заседание Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга прошло на прошлой неделе. В ходе него обсудили судьбу «Нарвской заставы», которую планируется уничтожить в рамках реализации проекта развития застроенных территорий (РЗТ). Решением Совета было принято не включать квартал в перечень памятников архитектуры. Отмечается, что основанием для этого послужила новая редакция закона о зонах охраны.

Изменения замораживают реконструкцию объекта до 2029 года. Не исключено, что после истечения срока архитектурный ансамбль будет полностью уничтожен.

Соловейчик назвал решение Совета ошибочным. По его мнению, из-за него застройщики вернуться к вопросу о реновации «Нарвской заставы».

«Я думаю, что это решение Совета по культурному наследию должно быть пересмотрено и возможно стоит обратиться к этому вопросу еще раз на одном из следующих заседаний, не откладывая в долгий ящик», — поделился политолог.

Он добавил, что жителям квартала и градозащитникам надо «держать ухо востро». Эксперт выразил надежду, что Совет по культурному наследию вернется к вопросу «Нарвской заставы» и примет решение в интересах горожан, истории, культуры и архитектуры Петербурга.

Ранее СМИ писали , что команда губернатора Александра Беглова, видимо, придумала новый способ борьбы с выступающими за сохранение «Нарвской заставы» активистами. Так, муниципального депутата Виталия Грязнова обвинили в организации «митинга». При этом мероприятие было официально согласовано с правоохранительными органами.

Кирилл Куликов