 

“Никогда не думала, что она умная”: Васильева назвала Пугачеву очень глупым человеком

22.05.2023, 21:25, Новости дня
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В недавнем интервью Татьяна Васильева высказалась об Алле Пугачевой и ее решении покинуть Россию из-за политической ситуации. Звезда фильма “Самая обаятельная и привлекательная” дала понять, что поддерживает певицу, которая в прошлом году, перебравшись в Израиль, назвала россиян “холопами” и “рабами”.

Комментируя поступок Аллы Борисовны, Татьяна Григорьевна сказала: “Я никогда не думала, что она умная”. Ей кажется, что 74-летняя певица является очень глупым человеком, но вместе с тем – очень талантливым и великим. По мнению актрисы, другой такой, как Пугачева, не будет.

Васильева сомневается, что артистка улетела лишь из-за Максима Галкина*, активно выступающего против спецоперации. “У нее своеобразные мужья. Кто поверит в то, что Галкин* – полноценный муж. Я не очень понимаю ее выбор”, – сказала Татьяна Григорьевна, пояснив, что имеет в виду сексуальную ориентацию юмориста.

По словам Васильевой, до недавнего времени все лишь подыгрывали и делали вид, что брак Пугачевой и Галкина* счастливый. Актриса считает, что супруги, которые добились невероятного успеха в России, “закончили очень печально”.

* Максим Галкин внесен Минюстом в список лиц, выполняющих функции иностранного агента.


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