«Свобода сегодня опасный товар»

В Карелии закрывается первое независимое арт-пространство Agriculture Club. Ранее его основательницу объявили «иноагентом».



Первое независимое арт-пространство Agriculture Club. Фото: соцсети

События вокруг «секты интеллекта» и «рассадника культуры», как в шутку называли арт-пространство в Петрозаводске, в последние полгода развивались стремительно. В ноябре карельскую столицу покинула журналист и блогер Наталья Севец-Ермолина*, которая, собственно, и создала Agriculture Club восемь лет назад. В апреле Минюст РФ объявил ее «иностранным агентом», а в середине мая «рассадник культуры» сказал в соцсетях о своем закрытии.

«К нашему сожалению, «Агри» — всё, — написали нынешние организаторы арт-пространства. — Как и у любого проекта, у нас было начало, успешная работа, цели, планы, достижения и будет конец. Логичный и радостный».

Как рассказали в Agriculture Club, в его нынешнем помещении на улице Коммунальной в Петрозаводске намечены ремонтные работы, после чего его займет другая организация.

«Не спешите искать нам новое место, мы предпочтем остаться в ваших сердцах и памяти. Не спешите и сильно расстраиваться, ведь мы обещаем оставаться на связи — некоторые проекты продолжат существовать, гастролируя по городским площадкам, а другие — обретут новую крепкую крышу», — говорится в сообщении арт-пространства.

«В первую очередь решение о закрытии связано с окончанием договора аренды и невозможностью его продления, — пояснил «Новой газете» директор Agriculture Club Арсений Васильев. — Это обусловлено тем, что хозяйка помещения планирует сделать на этом месте выставочное пространство, направленное на сохранение индустриального прошлого города, конкретно — на сохранение памяти о слюдяной фабрике, которая находилась в этих стенах.

Стоит отметить, что на протяжении всего нашего пребывания на этой площадке, администрация была очень лояльна и всячески помогла нам существовать и развиваться, но сейчас обстоятельства складываются таким образом, что нам пора расстаться».

По словам Арсения, после отъезда из страны Натальи Севец-Ермолиной новые управляющие арт-пространством «не смогли, да и не ставили перед собой задачу работать по уже отлаженному плану, по которому работала Наташа».

«Это банально было невозможно из-за невероятно сильного личного бренда создательницы клуба, — отметил Арсений Васильев. — Мы приняли решение потихоньку делать ребрендинг, отходить от прошлых концепций и создавать новые, такие, какие умеем мы, и такие, какие мы считаем нужными. Это я к тому, что мы планировали плавный, аккуратный ребрендинг, а вышло вот как, прямо и радикально: «Агри — всё».

«Раздражали мы всех»

По признанию Натальи Севец-Ермолиной, толчком к созданию Agriculture Club восемь лет назад послужило ее увольнение из местного издания за ироничный пост о губернаторском пресс-секретаре. Вместе с арт-менеджером Светланой Кольчуриной, которая перебралась в Петрозаводск из Перми, свободная журналистка искала новые форматы творчества, а их первой площадкой стал кинотеатр с эпическим названием «Калевала».

«Я тогда всех своих друзей и знакомых через соцсети убедила, что нужно встречаться, — рассказала Наталья «Новой газете». — Флешмоб такой был, и нашими первыми мероприятиями были субботники. Мы собирались по выходным, ели морковку и сухарики, подметали территорию вокруг кинотеатра «Калевала», танцевали и придумывали, чем бы нам заняться вместе. Мы со Светой искали новые форматы, не знали, что городу нужно, потому что восемь лет назад и по стране не было арт-пространств. Это сейчас их как грибов наросло. Мы были одними из первых в стране, пробовали всё, даже дискотеки устраивали «Кому за… которые, как ни странно, не пошли, а пошло дело, когда мы взяли уклон на интеллигенцию, стали устраивать мини-лекции «Умные пятницы» и театральные читки. Народ подтянулся, потому что в городе подобного, неформального с интерактивом, не было. То есть была какая-то традиционная культура, где послушал, похлопал и ушел, а у нас — послушал, похлопал, обсудил, указал режиссеру или автору на ошибки, выпили, прокомментировали и сделали совместное творчество (смеется).

Поэтому у нас был первый интерактивный социокультурный проект, где ты не только свою культуру показываешь, но и принимаешь от горожан какие-то идеи, и это было первое арт-пространство, которое было сделано на деньги людей. Мы постоянно публиковали посты, что мы просим деньги на то, на это, люди давали деньги, и мы делали, то есть мы получали заказ горожан, принимали от них платежи, а на эти средства делали какие-то форматы. Это было независимо во всех смыслах слова».

Многие культурные акции, которые проходили на площадке Agriculture Club, выглядели настоящим общественным вызовом. Особенно если они затрагивали табуированные в РФ темы феминизма или сексуальных меньшинств, и это не могло не раздражать местных «хранителей духовных скреп».

«Раздражали мы всех, прежде всего тех, кто сам не привык высказываться, кто не привык к свободе, для кого горизонтальные связи — это ломка картины мира, — заметила Наталья Севец-Ермолина. — Многие живут в этой вертикали, когда есть начальство, которое за тебя подумает, поэтому ты не ходи на выборы, ничего не делай, и тогда мы тебя не тронем. В этой вертикали демократией и не пахнет, она гасит инициативу, любые стремления человека что-то делать. Таких людей очень много, и когда они видят что-то горизонтальное, это разнится с их картиной мира, и они стараются этому помешать. Даже если они ничего не говорят и, встречая меня в городе, улыбаются, но при этом пишут тайком жалобы, и поэтому в последние три года — 2022-й я не беру, потому что он был вообще экстремальный, — я постоянно ходила и писала объяснительные. Например, в инспекцию по делам несовершеннолетних — о том, что я не развращаю молодежь и не учу их быть геями и лесбиянками. Такие заявления на меня поступали, что я буквально курсы веду. «Запишись ко мне в лесбиянки!» То есть они меня, гетеросексуалку, записали в коучи по лесбиянству! Писали в экологическую полицию, что я во всем микрорайоне мусор развела, то есть все помойки в радиусе одного километра вокруг «Агри» — это я. Набросала, намусорила и заполнила собой все помойки. Писали в пожарную охрану, писали просто о том, что я нудистка. Была такая знаменитая докладная на меня в правительство о том, чтобы ни в коем случае меня не брали на работу, как будто Ермолина когда-то просилась на работу в правительство (смеется). «Не берите, потому что она — нудистка и матершинница!»

Одними жалобами «вертикаль» не ограничивалась. Несколько лет назад перед лекцией о гомосексуальности, которую в Agriculture Club проводил известный петрозаводский психиатр Виктор Лебедев, группа патриотических активистов устроила пикет перед зданием кинотеатра «Калевала», где тогда располагалось арт-пространство. Пикет снимал один из местных телеканалов, и когда Наталья Севец-Ермолина попыталась поговорить с пикетчиками, к ней подскочил молодой человек и бросил в лицо торт — явно под телекамеру.

Однако независимое арт-пространство привлекало повышенное внимание не только «борцов за нравственность», но и сотрудников правоохранительных органов. Особенно после того, как в Agriculture Club презентовали документальный фильм о «сунских партизанах» — жителях деревни Суна, отстоявших от вырубки свой лес, и открыли выставку, которая была посвящена осужденному исследователю сталинских репрессий Юрию Дмитриеву. Как вспоминает Наталья, на «умных пятницах» зачастую можно было увидеть «людей в штатском», которые молча наблюдали за происходящим.

«Ведьма уехала»

Минувшей осенью хозяйка Agriculture Club была вынуждена покинуть страну. По словам Натальи Севец-Ермолиной, решение об отъезде пришло в первые дни мобилизации.

«У меня один сын, — пояснила Наталья. — Я не готова была отправить его воевать против моего отца, который прятался в украинском селе от бомбежек в свои 76 лет».

На прощание сотрудники правоохранительных органов возбудили против создательницы независимого арт-пространства административное дело о «дискредитации Вооруженных Сил РФ». Поводом для этого послужили посты Натальи в телеграм-канале «Остатки совести», где журналистка делилась своими мыслями о спецоперации и о том, как она отразилась на близких, знакомых и коллегах.

В октябре капитан госбезопасности Сузанский выявил в канале «записи, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в Украине», а лейтенант полиции Гузов составил на Наталью Севец-Ермолину протокол по части 1 статьи 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Судья Петрозаводского городского суда Сучилкина назначила журналистке штраф в размере 30 тысяч рублей. Но к тому моменту создательница Agriculture club успела выехать в Черногорию.

«В «Агри» осталась двигать проекты молодежь, — сказала после отъезда Наталья Севец-Ермолина. — У них не будет политического и оппозиционного подтекста, они будут делать молодежный и интеллектуальный движ, но моя позиция уехала вместе со мной. Так что силовики могут выдохнуть, ведьма уехала».

Спустя несколько месяцев Минюст РФ объявил создательницу «секты интеллекта» «иностранным агентом», а ее последователи остались без дома.

«Руководить независимым пространством в зависимых условиях — это почти подвиг, — написала в соцсетях Наталья Севец-Ермолина после известия о закрытии Agriculture Club. — Постоянные проверки, прослушки, угрозы и запугивания — это то, что было в моей работе последние два года. А моя дорогая молодежь приняла решение уйти на красивой ноте, на пике популярности. И правильно сделала. Запомним эти 8 лет как время свободы, творчества и уважения друг к другу. Спасибо всем тем, кто был частью этого большого и шумного восьмилетнего опыта. Мне было хорошо. И забудьте все, чему я вас научила. Свобода сегодня опасный товар. За это могут и в тюрьму».

Валерий Поташов

* Властями РФ внесена в реестр «иноагентов».

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