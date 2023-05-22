 

Диетолог Пономарева объяснила, полезно ли сочетание сухофруктов и орехов

22.05.2023, 20:50, Разное
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Смеси из сухофруктов и орехов, продающиеся на полках супермаркетов, содержат ряд ценных питательных веществ, таких как клетчатка, витамин Е и ненасыщенные жиры. Все это важно для сбалансированного питания.

Диетолог говорит, что нужно обращать внимание на калории в таких смесях. Василиса Пномарева, врач-диетолог, говорит: “Некоторые смеси содержат много калорий из-за высокого содержания сахара и большого количества жира в орехах. При условии, что вы не переедаете, смесь может стать отличным здоровым перекусом. Это значит, что небольшая горсть вполне подойдет для здорового перекуса, и вам не придется съедать весь пакет”.

Смеси обычно состоят из широкого спектра полезных орехов. Особого внимания заслуживают фундук, грецкие орехи и миндаль. Он содержит ненасыщенные жиры, которые могут снизить уровень холестерина и риск сердечных заболеваний. Кроме того, миндаль содержит много витамина Е и магния. Это важно для поддержания крепких мышц и костей.

Фундук содержит клетчатку, которая полезна для пищеварения, и нерафинированные жирные кислоты, полезные для сердца. Они богаты минералами, такими как цинк, железо и магний, а также витаминами Е и В.

Грецкие орехи содержат большое количество жирных кислот омега-3. Кроме того, грецкие орехи содержат много минералов и витаминов, таких как кальций, калий и магний. В них также есть антиоксиданты, которые важны для иммунной системы.


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