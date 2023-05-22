Кардиолог Андреев предупреждает об опасности ночной гипертонии

Кардиолог Максим Андреев говорит, что гипертония может присутствовать ночью у тех, кто страдает бессонницей или апноэ сна. Кардиолог Андреев говорит о ночной гипотонии.

В этой ситуации кровяное давление повышается во время ночного сна, тогда как в норме оно повышалось бы в ночные часы у здорового человека. По мнению кардиологов, повышение артериального давления в ночное время может быть связано с дисбалансом активности между симпатической и парасимпатической системами вегетативной нервной системы. Если говорить об обычных причинах этого дисбаланса, то к ним относятся стресс, чрезмерное употребление сахара, алкоголя или кофеина, а также переработка.

Одна из опасностей заключается в том, что ночная Гипертония может быть также признаком скрытых заболеваний и патологий. Андреев пояснил “Доктору Питеру”, что ночное повышение артериального давления вызывается рядом хронических заболеваний, включая хронические заболевания почек и ночную остановку дыхания (обструктивное апноэ сна).Особую опасность представляет диагноз “ночная гипотония”. Человек, у которого во время сна повышается артериальное давление, может не иметь никаких симптомов и некоторое время не знать об этом. Однако его организм находится в большой опасности, поскольку он не получает медицинской помощи или внимания в связи с невыявленным состоянием.

Кардиолог отметил, что “Повышение артериального давления ночью сопровождается поражением органов-мишеней” (сердца, почек и сосудов) и усиливает сердечно-сосудистые осложнения, такие как инфаркты, инсульты, а также развитие сердечной недостаточности.

Максим Андреев определил людей, которые подвержены высокому риску развития гипертонии в ночное время: пожилые люди, работники, работающие до поздней ночи или испытывающие стресс, смотрящие новости в полночь, страдающие ожирением и переедающие за ужином.