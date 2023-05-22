 

Zа Vойну: Я нажал кнопку и сделал кофе

22.05.2023, 20:45, Разное
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Кто-то же должен чистить капучинатор…

Источник: Colonel Cassad


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