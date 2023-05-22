Мнение: Международный уголовный суд: «а нас за что?»

В марте Международный уголовный суд в Гааге выписал ордер на арест Владимира Путина. Формальная причина традиционна для такого рода европейских организаций — кровавый навет (ссылка). Русские в XXI веке стали новыми евреями, так что сейчас вполне достаточно быть русским, чтобы тебя бездоказательно обвиняли в любых грехах. Или, более конкретно, в каких-нибудь фантастических зверствах, чтобы любое «ответное» насилие в твой адрес выглядело оправданным.

Выписав ордер на арест президента России, МУС перевёл себя из статуса потешной пиар-декорации Американского Мира в статус банды бородачей-террористов, у которых тоже есть свои «суды», и которые также выносят на своих «судах» приговоры тем или иным политикам. Такого рода заочные судилища — стандартная практика боевиков.

Вместе с тем, между террористами с автоматами Калашникова в руках и судьями МУС есть два существенных отличия. Первое — большая часть судей МУС не носит бород. Второе — судьи МУС, в отличие от своих коллег из гор и пустынь, искренне считают себя людьми высшего сорта, и потому обречены использовать классическую формулу «а нас-то за что?».

На днях МВД России объявило преступников из МУС в розыск, с прицелом на дальнейшее силовое решение проблемы (ссылка). И что бы вы думали? Международный уголовый суд в панике, он просит мировое сообщество защитить своих лидеров от заслуженной кары (ссылка).

Террористы не в первый и наверняка не в последний раз объявляют России войну. Теоретически они могут стать очень серьёзным противником, даже смертельно опасным. К примеру, в 1878 российская власть совершила роковую ошибку, позволив террористке Вере Засулич выйти на свободу прямо из зала суда. Через три года террористы убили Александра II, вознаградив его таким образом за отмену крепостного права. Дальнейшие трагические события хорошо известны, так что пересказывать их очередной раз я не буду. Замечу только мимоходом, что советская власть назначила террористам-народовольцам почётные повышенные пенсии: в переводе на современные деньги цареубийцы получали бы примерно по 300 тысяч рублей в месяц.

К счастью, Россия хорошо выучила тот печальный урок. Внутри страны для террористов предусмотрены самые суровые наказания, вплоть до пожизненного лишения свободы. За пределами России инструментом правосудия выступает наша армия. Там, где наша армия по политическим причинам в ход событий не вмешивается, мы берём пример с Израиля, который на протяжении десятилетий эффективно преследовал нацистских преступников по всему миру. Раз уж мы стали новыми евреями, нам следует перенимать опыт евреев старых — однако с учётом их ошибок, чтобы не дойти до того плачевного состояния, которое представляет из себя современный Израиль.