 

Как выбрать квартиру на вторичном рынке: нюансы и подробности

22.05.2023, 20:05, Разное
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Вопрос действительно непростой, особенно, если сделка совершается на вторичном рынке недвижимости. К сожалению, бывают личности, готовые обмануть на суммы, достигающие нескольких миллионов рублей. Поэтому, чтобы не попасть на крючок мошенников, нужно соблюдать ряд правил.

В первую очередь, перед началом покупки необходимо определить цель приобретения квартиры. Если хочется иметь квадратные метры для собственного проживания, то лучше покупать квартиры в обжитых районах с развитой инфраструктурой. Если же в планах купить квартиру для сдачи или инвестирования, то нужно обращать внимание на арендный потенциал района.

Далее нужно определиться с бюджетом, который есть возможность выделить на покупку квартиры. Также важно убедиться в правильности выбранного объекта. Необходимо оценить не только дизайн, но и техническое состояние, наличие дефектов в здании, которые могут привести к проблемам в будущем.

Покупка квартиры — крайне серьезное мероприятие, поэтому самостоятельно приобретать квартиру нужно максимально аккуратно, чтобы не попасться на уловки аферистов. Риелтор Ирина Богачева советует очень скрупулезно проверять объект недвижимости и документы на него, передает Пятый канал. Как минимум, полезно узнать об истории квартиры и ее предыдущих жильцах.

Вторичное жилье — совсем не обязательно старые убитые дома, а значит, можно найти адекватные предложения с удобными планировками, когда жилье построено по современным технологиям с применением качественных строительных материалов. Действуя с умом, выбрать подходящий вариант не составит труда.

Ирина Богачева советует заранее составить чек-лист: проверить качество ремонта, узнать у хозяев, остается ли в помещении мебель, а также убедиться, что в квартире нет плесени. Это одна из самых распространенных проблем, которые встречаются в квартирах на вторичном рынке.

Очень важно верно оценить расположение квартиры. Хорошо, если в окрестностях есть магазины, кафе, школы, больницы и другая необходимая инфраструктура. Также эксперт рекомендует проверить квартиру на вторичном рынке по документам. При необходимости можно обратиться к юристу.

Чтобы выйти на сделку и не получить отказ Росреестра в регистрации, все документы должны соответствовать требованиям законодательства. При возникновении спорных вопросов решать их нужно с собственником квартиры.

Выход на сделку и переговоры с продавцом – ключевой этап в приобретении недвижимости. При правильном подходе можно приобрести удачную квартиру на вторичном рынке без сожалений. Главное – подходить к покупке с ответственностью и не забывать о возможных рисках.


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