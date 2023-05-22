“Бог вам судья”: Галкин* ответил на обвинения Васильевой

Интервью с Татьяной Васильевой, которая дала интервью Вячеславу Манучарову, наделало много шума. Виной тому то, что артистка прошлась по личностям Ксении Собчак, Аллы Пугачевой и Максима Галкина*. И, если оппонентки еще не отреагировали, то Максим Галкин* ответил на обвинения Васильевой.

В своем личном блоге юморист буквально по полочкам разложил всю речь Васильевой. Начал он с того, что опроверг свое бесконечное перемещение по съемочной площадке. Он не смог бы качественно выполнять свою работу, если бы бесконечно прикладывался к пластиковому стаканчику.

Следом Максим Галкин* заявил о том, что Татьяна Васильева намеренно напутала даты. Последний раз они работали вместе 21 февраля, после чего еще 4 дня шоумен трудился в столице, а после этого отправился в Лондон. И лишь там, 28 февраля, он уже и принял тяжелое решение об эмиграции.

Высмеял он и утверждение о том, что он, якобы, давно готовился к отъезду. Если бы это было так, заявил Галкин*, то он бы копил деньги на зарубежном счете, а не вкладывал все заработанное в обустройство замка в деревне Грязь.

Больше всего Максима Галкина возмутило разумеется утверждение Татьяны Васильевой и Вячеслава Манучарова о том, что юморист желает всем россиянам медленной смерти. Эти слова показались мужу Аллы Пугачевой настолько абсурдными, что он даже не захотел их комментировать.

“Бог вам судья, набожные вы мои”, – написал в своем блоге шокированный откровениями Татьяны Васильевой Максим Галкин*.