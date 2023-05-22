Короткий боб уходит на второй план, летом в моде – стрижки средней длины: главные тренды сезона

Все хорошо знают то, что стрижка боб является одним из самых лучших вариантов прически в 2023 году. Это не просто прямая классическая стрижка, длина которой достигает линии подбородка.

Шикарный, универсальный боб подчеркивает красоту волос и не требует особого ухода. Есть множество различных вариантов такой стрижки.

Все стили боба забавные и модные, однако стоит помнить о том, что короткие прически подходят далеко не для всех. Тем не менее, за длинными прядями сложно ухаживать, они могут казаться тяжелыми и мешать.

Если хочется чего-то стильного и более простого в уходе, то стрижка средней длины является самым лучшим выбором.

Такие прически отличаются тем, что они удобные, красивые, модные и подходят практически каждой девушке. Вот несколько хороших вариантов стрижек, которые помогут выглядеть действительно восхитительно.

Клавикат

Клавикат представляет собой стрижку средней длины, которая подразумевает под собой создание идеального баланса между длинными и короткими волосами.

По сути, пряди касаются верхней части ключицы. Даже если локоны длинные и хочется сделать модный боб, то стоит изначально выбрать клавикат, чтобы попробовать симпатичную прическу средней длины, прежде чем перейти к более короткой стрижке.

Глубокий пробор

Если нравится глубокий пробор, то стоит сделать стрижку средней длины, чтобы можно было укладывать пряди так, как хочется.

Это поможет добавить создаваемому образу дополнительный стиль и особую притягательность.

Поэкспериментировать со слоями

В то время как ровные и гладкие стрижки выглядят строго и сдержанно, слои помогают добавить образу нежность, женственность и романтичность.

Слои могут добавить больше объема любой прическе средней длины. С волосами средней длины такая стрижка просто идеально сочетается. Слои выглядят четко и привлекательно.

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Добавить челку

Челка помогает сделать прическу действительно восхитительно и стильно. Она обладает омолаживающим эффектом и делает образ более привлекательным и ярким.

Челка может стать самым настоящим центром совершенно любой прически средней длины. При этом челка может быть короткой, длинной, шторка, детская. Любой вариант станет отличным решением, но при этом нужно учитывать форму лица.

Можно сделать красивую укладку

Если сделать стрижку средней длины, то не придется отказываться от любимых причесок и самых различных вариантов укладки.

Можно сделать милые небрежные булочки и модные косы. Все эти прически вполне возможно сделать на волосы средней длины.

Можно выбрать любой цвет волос

Стрижки средней длины хорошо смотрятся со всеми цветами волос. Каждый оттенок одинаково хорошо смотрится, будь то светлые, каштановые, черные, рыжие, розовые, зеленые или любые другие пряди.

Именно поэтому есть хорошая возможность проявить свою индивидуальность, чтобы выглядеть действительно потрясающе.

Стрижки средней длины идеально подходят для каждой женщины, независимо от ее возраста или типа внешности. Большим преимуществом является то, что они не требуют слишком сложного ухода и их легко можно изменить при желании.