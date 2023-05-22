Рубашки-оверсайз и пиджак-американка: с чем сочетать джинсы с широкими штанинами женщинам 50+

Несмотря на то, что летом многие носят платья и юбки, однако в этом году самым настоящим трендом являются широкие джинсы. Этот предмет гардероба прочно вошел в моду и большим его преимуществом является то, что можно не только выглядеть стильно, но и чувствовать себя максимально комфортно. Это отличное решение для женщин старше 50 лет.

Все, что потребуется, – это просто сочетать свои любимые широкие джинсы с базовыми предметами гардероба и правильно подобранной обувью. Вот несколько хороших идей для вдохновения относительно того, с чем сочетать джинсы с широкими штанинами.

С простой футболкой

Если хочется создать максимально простой и непринужденный, но при этом очень стильный и привлекательный, стоит сочетать свои любимые широкие джинсы вместе с хлопковой футболкой. Дополнить создаваемый образ можно курткой или жакетом в зависимости от погодных условий.

Отлично смотрится базовая свободная футболка с широкими джинсами, блейзером и балетками. Получается просто и стильно.

Также интересно смотрится сочетание джинсов с базовой футболкой и курткой в ​​стиле бохо. Дополнить все это можно кроссовками.

Если на улице тепло, то можно просто надеть хлопковую футболку вместе с широкими джинсами и босоножками на каблуках.

С рубашкой оверсайз

Сочетание широких джинсов и рубашки оверсайз — беспроигрышный вариант для любого случая.

Хорошо смотрятся белые штаны. Они создают отличный ансамбль с длинной рубашкой оверсайз. Стоит добавить к наряду кроссовки и длинное ожерелье, чтобы придать образу стильный и молодежный вид.

Еще одним удачным вариантом станет сочетание мешковатых джинсов с полосатой рубашкой.

Хорошо будет смотреться топ в бельевом стиле, который является модным и стильным трендом в этом году. Стоит сочетать его вместе с широкими мешковатыми джинсами, а также с белой рубашкой. Дополнить наряд можно босоножками или же кроссовками.

С блузой

Отличным вариантом станет сочетание широких джинсов вместе с красивой блузой. Это поможет сделать образ романтичным и привлекательным.

Может быть просто идеальным сочетание мешковатых джинсов с блузкой. В качестве дополнения отличным решением станет жилетка с вышитыми деталями.

Чтобы придать романтичный и шикарный вид, стоит сочетать джинсы оверсайз с блузой с принтом, эспадрильями на танкетке и большой сумкой. Это позволит сделать образ действительно ярким, стильным и привлекательным.

С джинсовой курткой

В этом году интересно и стильно смотрится наряд из денима в образе тотал лук. Это самый настоящий тренд 2023 года. В таком случае стоит дополнить свои мешковатые джинсы красивой и модной джинсовой курткой.

Одним из основных трендов этого года являются джинсы с эффектом металлик. Стоит сделать ставку на сочетание их с джинсовой курткой и модными босоножками. В итоге получится действительно яркий и фантастический как дневной, так и вечерний образ, самое главное правильно подобрать аксессуары.

Зная, как правильно носить и с чем лучше всего комбинировать широкие джинсы, можно быть уверенной в том, что будете выглядеть фантастически и чувствовать себя комфортно на протяжении всего лета.