Строков, диетолог, рекомендует употреблять завтрак с высоким содержанием белка для защиты от Альцгеймера

Диетологи поделились двумя своими любимыми завтраками, которые они выбирают для снижения риска развития деменции. Исследователи продолжают находить новые методы замедления или уменьшения симптомов деменции.

Игорь Строков, диетолог и врач, говорит: “Профилактика всегда лучше лечения”. Он рассказал, что каждое утро съедает обильный завтрак, чтобы избежать заболевания. Я люблю начинать утро с (богатых белком) яиц или копченого лосося, потому что они вкусные и помогают мне дольше чувствовать себя сытым”.

Строков говорит, что хотя рекомендации рекомендуют потреблять 45-55 граммов белка в день, вам может потребоваться больше. Чтобы сохранить кости и мышцы крепкими, особенно с возрастом. Доктор также сказал, что употребление большего количества белков может помочь предотвратить болезнь Альцгеймера. Исследование показало, что употребление большого количества богатых белком продуктов, таких как мясо и бобы, может помочь предотвратить заболевания мозга. Исследователи обнаружили, что люди с более высоким потреблением белка реже, чем другие, сталкивались с высоким уровнем Ab в мозге.