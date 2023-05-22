 

Строков, диетолог, рекомендует употреблять завтрак с высоким содержанием белка для защиты от Альцгеймера

22.05.2023, 19:31, Разное
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Диетологи поделились двумя своими любимыми завтраками, которые они выбирают для снижения риска развития деменции. Исследователи продолжают находить новые методы замедления или уменьшения симптомов деменции.

Игорь Строков, диетолог и врач, говорит: “Профилактика всегда лучше лечения”. Он рассказал, что каждое утро съедает обильный завтрак, чтобы избежать заболевания. Я люблю начинать утро с (богатых белком) яиц или копченого лосося, потому что они вкусные и помогают мне дольше чувствовать себя сытым”.

Строков говорит, что хотя рекомендации рекомендуют потреблять 45-55 граммов белка в день, вам может потребоваться больше. Чтобы сохранить кости и мышцы крепкими, особенно с возрастом. Доктор также сказал, что употребление большего количества белков может помочь предотвратить болезнь Альцгеймера. Исследование показало, что употребление большого количества богатых белком продуктов, таких как мясо и бобы, может помочь предотвратить заболевания мозга. Исследователи обнаружили, что люди с более высоким потреблением белка реже, чем другие, сталкивались с высоким уровнем Ab в мозге.


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