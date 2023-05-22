Свежее обновление Windows “ломает” компьютеры пользователей

Компания Microsoft выпустила обновление KB5026361 в рамках программы “Вторник исправлений” для Windows 10. Этот патч устраняет различные проблемы безопасности.

3DNews сообщает, что некоторые пользователи столкнулись с серьезными проблемами при использовании операционной системы Windows 10. Среди них был синий экран смерти. После обновления наиболее распространенной проблемой является “синий экран смерти” с кодом Process 1 initialization failed. В документации Microsofts говорится, что эта проблема вызвана изменением размера или повреждением файла bootcat.cache. Этот файл может быть перезаписан загрузочным диском.

О коде ошибки 0x800f0922 также сообщают пользователи при попытке обновить устройство или при случайной перезагрузке.Microsoft пока никак не прокомментировала эту ситуацию. Компания пока не объявила дату выпуска исправления. Вероятно, Microsoft изучает отзывы пользователей и работает над исправлением.