Аккумулятор OnePlus взорвался рядом со спящим человеком

После взрыва батареи своего телефона владелец опубликовал сообщение на Reddit в адрес OnePlus.Пользователь Reddit itsmeshailesh утверждает, что его телефон взорвался, когда он находился в режиме ожидания, то есть устройство не использовалось и не заряжалось.

В момент взрыва владелец спал на расстоянии около 30 см (фута) от телефона. Подушка поглотила тепловой удар, и владелец устройства не пострадал. Он обратился в службу технической поддержки, когда понял, что проблема заключается в аккумуляторе. В техподдержке ему ответили, что это произошло из-за давления на материнскую плату. Это было неприемлемо. Затем он опубликовал сообщение на форуме OnePlus, призывая их провести надлежащее расследование, а не полагаться на необоснованные заявления. “В то время я спал в 1 футе от своего телефона, и поэтому это было серьезной угрозой моей безопасности. Я надеюсь, что кто-то из команды OnePlus сможет помочь мне решить эту проблему”.

Он также разместил в этой теме фотографию матраса, который был глубоко прожжен его смартфоном. Он также заявил, что, несмотря на эту проблему, в тот же день приобрел текущий флагман компании – OnePlus 11.