 

Аккумулятор OnePlus взорвался рядом со спящим человеком

22.05.2023, 19:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

После взрыва батареи своего телефона владелец опубликовал сообщение на Reddit в адрес OnePlus.Пользователь Reddit itsmeshailesh утверждает, что его телефон взорвался, когда он находился в режиме ожидания, то есть устройство не использовалось и не заряжалось.

В момент взрыва владелец спал на расстоянии около 30 см (фута) от телефона. Подушка поглотила тепловой удар, и владелец устройства не пострадал. Он обратился в службу технической поддержки, когда понял, что проблема заключается в аккумуляторе. В техподдержке ему ответили, что это произошло из-за давления на материнскую плату. Это было неприемлемо. Затем он опубликовал сообщение на форуме OnePlus, призывая их провести надлежащее расследование, а не полагаться на необоснованные заявления. “В то время я спал в 1 футе от своего телефона, и поэтому это было серьезной угрозой моей безопасности. Я надеюсь, что кто-то из команды OnePlus сможет помочь мне решить эту проблему”.

Он также разместил в этой теме фотографию матраса, который был глубоко прожжен его смартфоном. Он также заявил, что, несмотря на эту проблему, в тот же день приобрел текущий флагман компании – OnePlus 11.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.10.21 / Осенние овощи, которые укрепят здоровье. Сейчас самое время ими лакомиться

01.11.22 / “После инсульта заставляю стихи учить”: пожилая мать Тимати забрала внука

31.12.21 / Мнение: Путин напугал Байдена?

14.05.23 / Эти два вопроса защитят вас от телефонных мошенников

23.06.22 / Мнение: Бои за Гостомель. Рассказ участника

29.03.22 / Знаменитости, которые выбрали платиновый блонд и не прогадали

19.03.23 / Представлена новая версия роботов-близняшек из Atomic Heart

24.12.22 / Мама лучше? – Личное мнение

05.04.22 / Шахматная клетка и фрукты. Какие принты актуальны для летнего сезона

09.01.23 / Ручейки нужно подпитывать

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика