Zа Vойну: ДРГ ВСУ в Белгородской области

ДРГ ВСУ в Белгородской области

По Белгородской области.

Как представляется текущая активность на границе предваряет реальную активизацию ВСУ на других направлениях – прежде всего Запорожское направление.

Само собой, будут пытаться всеми силами сбивать негатив последних дней связанный с потерей Артемовска.

Можно отметить, как тесно данные действия интегрированы в информационные мероприятия ИПСО. По содержанию действия идентичны набегу нациков в Брянскую область.

Относительно же вопроса безопасности Белгородской области, то не заняв север Харьковской области, вряд ли можно обеспечить полную безопасность границ области от обстрелов, действий ДРГ и т.п.

К 2 часам бронегруппу противника отогнали от границы с Белгородской областью. Есть неподтвержденные сообщения об уничтожении двух "Хамви".

Вместе с тем уже на территории области (в Грайворонском районе) обнаружена ДРГ противника, идет работа по ее ликвидации. В результате сегодняшних обстрелов в области 2 гражданских получили ранения.

Военным и пограничникам удачной охоты.

—