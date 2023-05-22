Zа Vойну: ДРГ ВСУ в Белгородской области
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ДРГ ВСУ в Белгородской области
По Белгородской области.
Как представляется текущая активность на границе предваряет реальную активизацию ВСУ на других направлениях – прежде всего Запорожское направление.
Само собой, будут пытаться всеми силами сбивать негатив последних дней связанный с потерей Артемовска.
Можно отметить, как тесно данные действия интегрированы в информационные мероприятия ИПСО. По содержанию действия идентичны набегу нациков в Брянскую область.
Относительно же вопроса безопасности Белгородской области, то не заняв север Харьковской области, вряд ли можно обеспечить полную безопасность границ области от обстрелов, действий ДРГ и т.п.
К 2 часам бронегруппу противника отогнали от границы с Белгородской областью. Есть неподтвержденные сообщения об уничтожении двух "Хамви".
Вместе с тем уже на территории области (в Грайворонском районе) обнаружена ДРГ противника, идет работа по ее ликвидации. В результате сегодняшних обстрелов в области 2 гражданских получили ранения.
Военным и пограничникам удачной охоты.
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Источник: Colonel Cassad
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