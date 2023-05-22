Мнение: Что могут предложить Россия и Китай, нормальные белые люди и мнение иностранцев о России в XIX веке

1. Страны Глобального Юга разочаровались в Китае и России, заявила на днях Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии. По её словам, развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Америки мало что могут получить от сотрудничества с Россией и Китаем (ссылка):



«Они взяли китайские кредиты, оказавшись в долговом кризисе. Все, что может предложить этим странам Россия, — это оружие и наемники», — резко высказалась фон дер Ляйен.

Госпожа фон дер Ляйен лукавит. Взяв кредиты Международного валютного фонда, который управляется западными странами, многие развивающиеся страны действительно оказались в долговом кризисе, да ещё и серьёзно навредили своим экономикам, выполняя требования МВФ. Тогда как Китай не просто даёт развивающимся странам в долг, но и реально помогает им строить транспортную инфраструктуру и промышленные предприятия.

По поводу России товарищ еврокомиссар выдала уж совсем карикатурное заявление, представляющее нашу страну этаким гнездом вооружённых головорезов. Она умолчала о том, что Россия является одним из крупнейших поставщиков энергоресурсов в мире, помогает другим странам развивать их добывающие отрасли, строит за рубежом атомные электростанции, запускает спутники в космос.

В конце концов, если по мнению главы Еврокомиссии мы исключительно страна-оружиеколонка, то зачем Евросоюз ввёл против российской экономики десятки тысяч санкций, подавляющее большинство из которых не имеют никакого отношения к производству оружия?

2. А вот версия блогера keleg по поводу того, что может предложить Россия (ссылка):



Что может предложить Россия миру? Прежде всего нормальных белых людей, то есть:

— Для Африки: “белые люди, но не рабовладельцы”

— Для Ближнего Востока: “белые люди, но не крестоносцы”

— Для Индии: «белые люди, но не колонизаторы»

— Для Запада и Юга: “белые люди, но не ЛГБТ” (Маша и Медведь популярны в Индонезии в том числе потому, что Маша — в платочке!

— Для Китая-Вьетнама: «белые люди, но с мавзолеем!»

3. Историк Сергей Цветков цитирует Алексея Хомякова, русского философа середины XIX века. Уже в те времена русским публицистам было очевидно глубоко предвзятое отношение Запада к России (ссылка):

Недоброжелательство к нам других народов, очевидно, основывается на двух причинах: на глубоком сознании различия во всех началах духовного и общественного развития России и Западной Европы и на невольной досаде перед этою самостоятельною силою, которая потребовала и взяла все права равенства в обществе европейских народов. Отказать нам в наших правах они не могут: мы для этого слишком сильны; но и признать наши права заслуженными они также не могут, потому что всякое просвещение и всякое духовное начало, не вполне еще проникнутые человеческою любовью, имеют свою гордость и свою исключительность. Поэтому полной любви и братства мы ожидать не можем, но мы могли бы и должны ожидать уважения. К несчастию, если только справедливы рассказы о новейших отзывах европейской литературы, мы и того не приобрели.

Нередко нас посещают путешественники, снабжающие Европу сведениями о России. Кто побудет месяц, кто три, кто (хотя это очень редко) почти год, и всякий, возвратясь, спешит нас оценить и словесно, и печатно. Иной пожил, может быть, более года, даже и несколько годов, и, разумеется, слова такого оценщика уже внушают бесконечное уважение и доверенность. А где же пробыл он во все это время? По всей вероятности, в каком-нибудь тесном кружке таких же иностранцев, как он сам. Что видел? Вероятно, один какой-нибудь приморский город, а произносит он свой приговор, как будто бы ему известна вдоль и поперек вся наша бесконечная, вся наша разнообразная Русь.

(Хомяков Алексей Степанович. Мнение иностранцев о России // Русская социально-политическая мысль. Первая половина XIX века. Хрестоматия. — М.: 2011. С. 550)