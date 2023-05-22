 

В ПМР официально переименовали румынский язык в «приднестровский молдавский язык»

22.05.2023, 19:13, Разное
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В Приднестровской Молдавской Республике приняли решение переименовать румынский язык в приднестровский молдавский язык.

Это решение будет обязательно к выполнению на всей территории ПМР с 1 июня, а в будущем распространится и на территорию соседней Молдавии.

По словам советника министра по социальной защите и труду Максима Русу, молдаване пытаются избавиться от своей национальной культуры и суверенитета, но ПМР не даст им совершить эту ошибку.

– Мы предлагаем молдаванам возможность хоть как-то спасти свою идентичность от внешней угрозы, – добавил он.

Власти Молдавии осудили инициативу Приднестровья как «иностранное вмешательство во внутренние дела страны». По словам президента Майи Санду, «немыслимо, чтобы какое-то другое государство указывало Кишинёву, как поступать, на каком языке говорить, какую культурную политику вести».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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