В ПМР официально переименовали румынский язык в «приднестровский молдавский язык»

В Приднестровской Молдавской Республике приняли решение переименовать румынский язык в приднестровский молдавский язык.

Это решение будет обязательно к выполнению на всей территории ПМР с 1 июня, а в будущем распространится и на территорию соседней Молдавии.

По словам советника министра по социальной защите и труду Максима Русу, молдаване пытаются избавиться от своей национальной культуры и суверенитета, но ПМР не даст им совершить эту ошибку.

– Мы предлагаем молдаванам возможность хоть как-то спасти свою идентичность от внешней угрозы, – добавил он.

Власти Молдавии осудили инициативу Приднестровья как «иностранное вмешательство во внутренние дела страны». По словам президента Майи Санду, «немыслимо, чтобы какое-то другое государство указывало Кишинёву, как поступать, на каком языке говорить, какую культурную политику вести».

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