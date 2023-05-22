Собянин: Столица поможет Московской области во внедрении сервисов “МЭШ”

Мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев подписали соглашение о внедрении “МЭШ” в школах региона.

Учителя, школьники и их родители смогут воспользоваться удобными цифровыми сервисами: электронным дневником, портфолио учащегося, библиотекой электронных материалов и другими полезными инструментами. Об этом Собянин написал в своем телеграм-канале.

Градоначальник отметил, что с помощью “МЭШ” ученики могут видеть свою успеваемость, следить за расписанием занятий и домашними заданиями. Родители имеют возможность отслеживать успеваемость детей и их посещаемость. Педагоги планируют содержание уроков, ведут электронный журнал, проводят дистанционные занятия.

“Теперь и в Московской области смогут пользоваться этими удобными цифровыми сервисами. Сейчас платформу апробируют и внедряют в школах Калужской области и Республики Татарстан”, – сообщил Собянин.

В библиотеке “Московской электронной школы” зарегистрировано 2,8 миллиона пользователей. В библиотеке доступно более 57 тысяч материалов: видеоуроки, учебники, виртуальные лаборатории и другой контент.

“Московская электронная школа” разработана в 2016 году московскими департаментами образования и науки и информационных технологий.