 

“Сволочизм”: грубое поведение Галкина* разочаровало Васильеву

22.05.2023, 18:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Татьяна Васильева, которая, напомним, стала гостьей последнего выпуска “Эмпатии Манучи”, высказалась не только о политике и личности Ксении Собчак. Затронула в своем интервью она и Максима Галкина*.

Рассказала актриса о том, как прошел последний эфир Галкина* на Первом канале. Как оказалось, телеведущий без конца бегал по съемочному павильону: то покидал площадку, то возвращался. Подошедшей с вопросом Татьяне юморист предложил угоститься крепким напитком, однако та отказалась. А на следующий день выяснилась причина нервного поведения Максима – он эмигрировал.

Однако Татьяна Васильева, которая пожалела, что российские телеканалы потеряли такого хорошего ведущего, совершенно не жалеет об отъезде Максима Галкина* за границу. Он, со слов актрисы, оказался сволочью.

При этом предателем назвать его она не может, ведь это слишком слабое слово для того, кто позволяет себя такие грязные реплики в адрес бывших соотечественников и коллег. Казалось бы, переехавший в другую страну ради лучшей жизни юморист мог наслаждаться новой реальностью и жить счастливо. Но, увы, предпочитает сыпать оскорблениями.

“Сволочизм”, – грубое поведение Максима Галкина* разочаровало Татьяну Васильеву.

Напоследок актриса поделилась своим мнением о шутках Галкина*. Юморески она назвала “дурновкусием”, а их автору Максиму Галкину*, если бы могла, запретила бы возвращаться в Россию.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.10.22 / «Просто меры противодействия» — Северная Корея провела пуск ещё двух баллистических ракет

22.06.22 / Переоценили или недооценили? Девушки попросили своих парней выбрать для них наряд на один день (результат эксперимента)

26.12.20 / На новогодние праздники таможенникам разрешат утилизировать дома санкционные продукты

04.11.22 / Такер Карлсон – неолибералы в США упростили процесс махинаций на выборах

28.11.22 / Британский историк – боевые действия на Украине продлятся годы и, скорее всего, закончатся победой России

05.07.22 / Склонность к служебным романам знаков зодиака и как развиваются события у каждого из них

01.03.23 / Виновата Клара? – Личное мнение

15.08.22 / Грамотно подобранная обувь – фундамент стиля: какие модели будут в тренде этой весной

18.11.22 / После почти 20 лет на посту Нэнси Пелоси отказалась переизбираться в лидеры демократов в конгрессе

10.01.23 / Сумки из рафии станут главным трендом 2023 года: ключевые особенности и самые модные модели хитовых аксессуаров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика