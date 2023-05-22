Что уравновесить, а к чему привлечь внимание: как выбрать платье в зависимости от фигуры

Каждая женщина обладает особой красивой и уникальной фигурой. В том числе это касается особенностей ее фигуры. Если правильно подобрать платье под свою комплекцию, это позволит подчеркнуть имеющиеся достоинства и скрыть возможные недостатки. Расскажем подробнее о том, как правильно выбирать платье в зависимости от фигуры.

Платье для женской фигуры «яблоко»

Для женщин, которые имеют фигуру «яблоко», необходимо подбирать такие платья, которые позволяют вытянуть фигуру, одновременно формируют талию и скрывают возможные складки на животе. Стилисты рекомендуют варианты с завышенной линией талией, включая ампир и греческий стиль. Для девушек невысокого роста отлично подойдут воздушные сарафаны и платья-рубашки. При этом следует воздержаться от золотистых оттенков и блестящих тканей, а также от платьев с длинными рукавами, которые могут вытягивать фигуру.

Платье для фигуры типа «груша»

В подобном случае нужно уравновесить тяжелые бедра, сместив акценты на тонкую талию и грудь женщины. В таком случае отличным выбором станут приталенные фасоны, которые расширяются от середины бедра и до самых щиколоток. Отличным вариантом является платье с глубоким V-образным декольте и открытой спиной. Также интересным вариантом станет одежда с светлым верхом и темным низом. При этом следует избегать платьев прямого кроя, а также моделей на тонких бретельках, которые лишь усиливают диспропорцию фигуры. Также нужно обходить стороной варианты с сужающимся книзу фасоном.

Платье для типа фигуры «песочные часы»

Основное назначение платья – подчеркнуть идеальные пропорции фигуры и женственные формы. Можно выбирать все облегающее и приталенное, воздушное и струящееся. Если у девушки имеется лишний вес, но при этом фигура песочные часы, можно отдавать предпочтение моделям с завышенной талией или V-образным вырезом. При этом нужно избегать крупного декора, различных бантов и воланов, так как они могут нарушить пропорции фигуры. Если имеется лишний вес, следует избегать оттягивающих фасонов.

Платье для фигуры «перевернутый треугольник»

Такая фигура подразумевает широкие бедра, а также едва выраженную талию с длинными изящными ногами. Девушкам при выборе платья нужно будет уравновесить широкие плечи, сузить их визуально и привлечь внимание к стройным длинным ногам. Можно порекомендовать обратить внимание на платье с широкими бретельками или асимметричным кроем через одно плечо. При этом нужно избегать V-образных вырезов и платьев-футляров.

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Платье для фигуры «прямоугольник»

Правильно подобранное платье при наличии такой фигуры подчеркивает талию, придает формам женственность и акцентирует внимание на красивых бедрах и груди. Такой наряд должен подчеркивать изящность фигуры. В таком случае можно обратить внимание на модели с тонкими бретельками, заниженной линией талии, а также с декором в районе бедер и груди.

Можно порекомендовать выбирать одежду из рельефной ткани, в том числе гофре и плиссе. Обладательницам фигуры «прямоугольник» следует избегать платьев прямого кроя, а также вариантов в стиле рубашки. Также не следует выбирать платья с квадратным вырезом.

Выбор платья с завышенной талией

Дамам с пышными формами можно порекомендовать платье с завышенной талией. Но при этом такой вариант будет оптимальным в том случае, если фигура все же сбалансирована. В подобном случае можно одновременно подчеркнуть женственность и красоту, скрывая имеющийся лишний вес.

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Также такое платье с завышенной талией станет отличным выбором для беременных девушек или дам, у которых имеется выраженный животик, женщин с прямоугольным типом фигуры, у которых талия едва заметна. Такие платья также можно порекомендовать женщинам и девушкам с широкими бедрами.

Платье с баской

Платья с баской пользовались популярностью несколько десятков лет назад, но сегодня они снова вернулись в моду. Фактически, это оригинальный вариант платья с маленькой дополнительной юбкой в области талии. Такой наряд визуально стройнит, поэтому его можно порекомендовать девушкам с крупными формами. Причем баска может быть как широкой, так и узкой, в цвете основного платья или же в контрастных оттенках. Платье с баской станет отличным выбором для девушек с широкими бедрами, массивными плечами и заметным животиком.

Платье-колонна

Платье-колонна появилось в гардеробе модниц в конце 90-х годов и сейчас оно переживает свое второе рождение. Это облегающее прямое длинное платье, которое не имеет декольте и какого-либо декора. Причем оно может выполняться с короткими и длинными рукавами, в редких случаях имеется незначительное расширение книзу. Во многом популярность такого платья-колонны объясняется возможностью скрыть имеющиеся недостатки телосложения. Необходимо лишь стараться избегать каких-либо принтов и декора на таких платьях, выбирая чистые однотонные оттенки. Также нужно будет правильно подобрать необходимые аксессуары, в том числе пояс и сумочку.

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Платье с запахом

Многие женщины не любят платья с запахом. Кто-то считает, что они похожи на халаты и обычную домашнюю одежду, но в то же время подмечено, что такие платья с запахом позволяют получить утонченный и эффектный образ. Это оригинальный вариант, который особенно будет интересно смотреться на женщинах с идеальной фигурой «песочные часы».

Оно подчеркивает выраженную талию, красивые бедра и выдающуюся грудь. Однако такое платье особенно интересно смотрится на высоких женщинах. Оригинальным вариантом является сочетание платья с запахом одновременно со спортивной обувью, кроссовками. Такой образ смотрится необычно и запоминающееся.

Платье с подолом А-силуэта

Такие платья отлично стройнят фигуру, поэтому их можно порекомендовать девушкам и женщинам с крупными формами. С помощью такого варианта можно скрыть большой рост, что позволяет девушкам выглядеть женственно, беззащитно и нежно. Также такие платья рекомендуется выбирать женщинам с крупными формами. Это прекрасный воздушный вариант платья на лето, что позволяет девушкам смотреться стильно и эффектно.

Платье-рубашка

Считается, что такие платья-рубашки никогда не выйдут из моды. Это одновременно простой и в то же время элегантный стильный вариант. Летом рекомендуется выбирать такие платья с длиной чуть выше колена и свободным кроем. Это позволит подчеркнуть красоту женской фигуры, добавить образу женственности и нежности. Такое платье отлично стройнит фигуру, в нем великолепно смотрятся как худые девушки, так и полные барышни. Причем это универсальный вариант, который можно носить как на туфлях с высоким каблуком, так и с кедами.

Платье с вырезом в форме V

Такое практичное и универсальной решение никогда не выйдет из моды. Имеющийся V-образный вырез подчеркивает женственность и нежность образа. Девушка в таком платье выглядит стройнее, удается акцентировать внимание на груди и верхней части туловища. При этом с легкостью можно скрыть массивные бедра и даже заметно выпирающий животик.

Рекомендуется отдавать предпочтение платьям, которые имеют декор в верхней части и нейтральный низ. При этом длину можно выбирать по своему усмотрению, как чуть выше колена, так и едва ли не до самых щиколоток. Нужно лишь быть умеренными в выборе различных украшений, которые должны быть утонченными и легкими, чтобы не испортить общее впечатление.